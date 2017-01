Kalifornija traži otcjepljenje od SAD-a

Predstavnici “Calexit” inicijative, koja je prikupila čak 600.000 glasova podrške, ovih dana predali su i zvaničan zahtjev za otcjepljenje Kalifornije iz sastava Sjedinjenih Američkih Država.

Tačnije, članovi inicijative koja je posudila dio naziva od inicijative Brexit, ovaj zahtjev predali su u utorak Uredu državnog sekretara SAD-a, prenosi Fox news.

Sve je to dio velike kampanje koja je počela još od dana predsjedničkih izbora u SAD-u, kada je ova inicijativa i pokrenuta, a sve zbog toga što je za novog predsjednika izabran Donald Trump. Ideja se danima sve više razvijala među stanovnicima ove svjetski poznate američke savezne države, te su nedavne ankete pokazale da jedan od tri stanovnika Kalifornije smatraju da je otcjepljenje najbolje rješenje, jer se ne slažu sa Trumpovim stavovima.

“Kako mi to vidimo, SAD predstavljaju mnogo vrijednosti koje su u koliziji sa vrijednostima koje su nas snazi u Kaliforniji. Naše nastojanje da izdvojimo Kaliforniju iz sastava SAD-a znači da želimo bolju budućnost svoje djece”, jedan je od slogana ove kampanje, koja je vrlo brzo stekla veliku popularnost.

Ukoliko ovakav zahtjev bude podržan, već početkom 2019. godine, procjenjuje se, državljani Kalifornije mogli bi izaći na referendum, na kojem bi im bilo postavljeno pitanje: “Da li Kalifornija treba postati slobodna, suverena i nezavisna država”.

Ipak, za to je potrebno još mnogo posla kako bi se stvorile predispozicije jer, prema Ustavu SAD-a, da bi referendum bio validan kampanja mora prikupiti validne potpise onih koji bi glasali za da na referendumu i to do 25. jula, prenosi Fox news.