Je li vrijeme za maraton u Sarajevu/Banjoj Luci?

BiH ima i maraton “Stazama Branka Ćopića” (Hašani – Bosanski Novi/Novi Grad) koji je će zauvijek ostati upisan kao prvi domaći na ovoj dionici, ali je ipak jasno koji bi to gradovi mogli privući ozbiljniji broj trkača

Bosanskohercegovačka trkačka zajednica u posljednje vrijeme ne raste samo brojnošću rekreativaca koji su prepoznali ljepotu ovog sporta, nego i novim utrkama koje se sve učestalije organiziraju.

Grad bez maratona nije pravi grad

Istina, ako to usporedimo s regijom, onda je ponuda još uvijek siromašna, ali je s druge strane znatno veća nego npr. prije tri godine. Naravno, ključ je u brojnosti samih trkača i prostom odnosu ponude i potražnje. U svakom slučaju, koliko god ih bilo, trkači se kod nas zasad (kad je u pitanju cestovno trčanje) mogu oprobati uglavnom na distancama do 21,1km (polumaraton), a kažu da grad bez maratona (42,2km) nije pravi grad. BiH ima i maraton “Stazama Branka Ćopića” (Hašani – Bosanski Novi/Novi Grad) koji je će zauvijek ostati upisan kao prvi domaći na ovoj dionici, ali je ipak jasno koji bi to gradovi mogli privući ozbiljniji broj trkača i eventualno napraviti utrku značajnijih razmjera na 42,2km. Upravo maraton u Sarajevu ili Banjaluci je i tema ovog teksta.

Koliko ima smisla?

S jedne strane uočavamo da u regiji svi glavni gradovi imaju maraton, a s druge da te ove utrke i nemaju baš veliki broj sudionika (trkači – dugoprugaši se opredjeljuju uglavnom za polumaraton). Kad bi se čak i svi dosad ugrubo evidentirani maratonci pojavili, imali bi u optimističnoj verziji 150 – 200 domaćih maratonaca na jednoj takvoj utrci u našoj zemlji. Tako je jasno da bi maraton u Sarajevu/Banjaluci možda u ovom trenutku bio pomalo pusta utrka, ali i to da se u okolini na sličnim temeljima (negdje boljim, ali ponegdje i lošijim) organiziraju natjecanja na maratonskoj distanci. Uz to se samim omogućavanjem da se okite titulom maratonca tako i potiču novi trkači na ohrabrenje i pomjeranje vlastitih granica.

Najpozvaniji da o svemu tome govore svakako su sami organizatori koji jedino kompletnu priču i mogu konkretizirati. Zato smo kontaktirali Erola Mujanovića, direktora NGO Marathon Sarajevo i organizatora Sarajevskog polumaratona, te Vladimira Seleca, predsjednika TRK Banja Luka i direktora Banjalučkog polumaratona.

Erol Mujanović

Za masovnu i održivu trku koja opstaje i raste s vremenom vam treba izuzetno posvećen i vizionarski organizacijski i volonterski tim, javnost i zajednica trkača iz BiH i regije, financijska podrška partnera iz privatnog sektora i svaki vid podrške partnera iz javnog sektora (od financija do policije i lokalnih vlasti koje trebaju podržati projekat). Sva četiri navedena elementa moraju biti zrela, spremna i uvezana ako želite odličnu maratonsku utrku. Trenutno, što se tiče Sarajeva svaka od navedenih stavki bi trebalo da dodatno napreduje. U Udruženju Marathon mi od prve godine razmišljamo o maratonu i tehnički to se zaista može napraviti odmah. Međutim mislim da tu ne treba žuriti i biti nestrpljiv, čak je i milionskim gradovima poput Beograda i Zagreba trebalo preko 20 godina da maratonska utrka liči na nešto. Mi smo napravili stratešku odluku da ne organiziramo maraton dok ne budemo imali kritičnu masu od 800 do 1000 trkača maratona odnosno preduvjete za izvrstan maraton, a ne bilo kakav, čime bi se opravdalo zatvaranje prometa u jednom vrlo specifičnom gradu kakvo je Sarajevo. Želimo da naš prvi maraton bude pun pogodak i zato smo spremni sačekati još nekoliko godina.

Vladimir Selec

U Banjoj Luci ne bi trebali očekivati maratonsku utrku prije 2018. godine. Iskusni maratonci znaju da je maratonska distanca mnogo više nego duplo teža za istrčati od polumaratonske. Pripreme su duge i zahtjevne. Mora postojati i određena prethodno pretrčana kilometraža da bi istrčavanje maratona bilo “bezbolno”. Mi u Banjalučkom polumaratonu ovo shvatamo ozbiljno, posebno što u svibnju, kad se održava Banjalučki polumaraton vrućine nisu rijetke. U slučaju kad su temperature iznad 20 ili 25 stupnjeva situacija je kritična za polumaratonce, a posebno za maratonce. Edukacija trkača u ovom slučaju igra odlučujuću ulogu. Ako pogledamo regiju i maratonske utrke koje se održavaju u našem okruženju, vidjećemo da broj sudionika na maratonskim trkama nije veliki. Ove godine Beograd je imao 742, Zagreb 343, Ljubljana 1952, Novi Sad 110 i Skoplje 234. To nam govori da, zaista, u najskorije vrijeme na Sarajevskom ili Banjalučkom maratonu ne možemo očekivati veliko, masovno sudjelovanje maratonaca. Možemo samo nadati se da ćemo s pravilnim pristupom, konstantnim unaprijeđenjem kvalitete utrka, dobrim marketingom i promocijama utrka i trkačkog pokreta u neko dogledno vrijeme doći barem na razinu Ljubljane što bi zaista bio veliki uspjeh.

Piše: Ersan Bijedić, sport@dnevni-list.ba