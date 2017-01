Izjednačavaju se prava pripadnika HVO-a i HV-a

Nakon duljeg vremena obilježenog različitim aktivnostima predstavnika Vlade RH i nadležnih ministarstava čini se kako će uskoro biti predstavljen Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja u kojem će, kako stvari stoje, ovaj put pripadnici HVO-a iz BiH biti ravnopravno tretirani sa svojim suborcima iz Hrvatske.

Takva vijest zasigurno će izazvati pozitivne reakcije među braniteljskom populacijom u BiH budući će im toliko godina nakon rata hrvatska država iskazati zasluženo poštovanje te ih priznati kao ravnopravne sudionike Domovinskog rata koji se zbog brojnih sporazuma predstavnika dvije zemlje odvijao povezano i istodobno te je nedopustivo da se isti odvaja.

Ovu informaciju, govoreći o novom zakonskom rješenju, potvrdio je jučer u razgovoru za Hinu ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, naglasivši pritom kako će Prijedlog novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji biti u prosincu upućen u javnu raspravu te je istaknuo kako će sva bitna statusna i materijalna prava hrvatskih branitelja biti objedinjena u jednom zakonu.

Mnogo će značiti

-Prema prijedlogu novog zakona i pripadnicima HVO-a bio bi priznat status hrvatskog branitelja i to će tim ljudima sigurno puno značiti. Podsjećam i kako je predsjednik Vlade Andrej Plenković naglasio da je važno pripadnicima HVO-a priznati status hrvatskog branitelja. Dio njihovog statusa rješavat će se u Republici Hrvatskoj, a dio ćemo dopunom prijedloga sporazuma s BiH, koji već postoji, pojasnio je Medved, dodavši kako će se statusi riješiti sustavno, a ne parcijalno prema određenim ciljanim skupinama. Osvrnuvši se na predstojeće aktivnosti on je naveo kako će se nakon javne rasprave u prosincu vidjeti hoće li se procedura moći završiti do kraja godine, ili poslije Nove godine kada bi se zakon pustio u proceduru. Do tada je potrebno dovršiti aktivnosti usklađivanja s raznim ministarstvima, koja su se, između ostalog, bavila pravima hrvatskih braniteljima, a gdje je dolazilo do preklapanja.

Ono što je posebno bitno je činjenica da, kako je naveo Medved, ni u jednom dosadašnjem zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji nisu bili prepoznati hrvatski branitelji koji nemaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI). Oko 73 tisuće korisnika je mirovina iz Domovinskog rata, među kojima su i obitelji poginulih, nestalih i HRVI. Međutim, preko 400 tisuća hrvatskih branitelja nisi bili prepoznati u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Oni su sada tu i prepoznati su bilo kroz mjere zapošljavanja ili samozapošljavanja. Naglašavam kako će se uvesti kaznene odredbe za poslodavce koji ne poštuju prioritet za zapošljavanje hrvatskih branitelja ili djece poginulih hrvatskih branitelja, naveo je on, potvrdivši kako će se posebno vrednovati borbeni sektor, status dragovoljca i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu i to će biti osnovni parametri pri izračunu mirovina i drugih prava. Izračuni mirovina bit će u korist hrvatskih branitelja i nikakav oblik smanjivanja mirovina i drugih prava ne dolazi u obzir.

Odavno se zagovara

Ukoliko se na ovaj način donese zakonsko rješenje koje će tretirati na isti način pripadnike HVO-a to bi u praksi značilo reguliranje statusa kao i lakše ostvarivanje prava te istodobno izbjegavanje situacija kakve su se prije nekoliko godina pojavljivale u slučaju branitelja HVO-a sudionika Južnog bojišta.

Dragan Radić, predsjednik HVIDR-e HVO-a Herceg-Bosne potvrdio je za Dnevni list kako je od početka jasan bio stav da pripadnici HVO-a dobiju status hrvatskog branitelja. Pripadnici HVO-a, dodao je, također su sudjelovali u radnim grupama na izradi novog zakonskog rješenja te je proces pregovora trajao 9 mjeseci. Cilj je, dodao je, da pripadnici HVO-a imaju svoj status te da se nikada se dozvoli da se ljudi izbacuju iz prava jer nemaju statusa. Sve ostalo bi se pak trebalo regulirati posebnim sporazuma s BiH. Radić je zaključio kako je stav bio od početka kako moraju svi biti ravnopravno zastupljeni u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja.

Piše: Dario Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba