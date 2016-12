IZETBEGOVIĆ: Dodik nacionalizmom prikriva katastrofalnu ekonomsku sliku RS-a

FBiH ostvaruje znatno bolje ekonomske rezultate od RS-a, a predsjednik RS-a Milorad Dodik svojim nacionalizmom, konstantnim napadima na OHR, Ustavni sud BiH te pričama o secesiji pokušava odvući pažnju od teškog stanja u tom entitetu i problema koji sve više pogađaju građane RS-a, poručio je Izetbegović

SARAJEVO – Lider SDA Bakir Izetbegović održao je tradicionalnu novogodišnju konferenciju za novinare na kojoj je dobar dio izlaganja posvetio lošem ekonomskom stanju u Republici Srpskoj, odnosno puno boljim pokazateljima u Federaciji. Ističući kako je Reformska agenda dala rezultate u cijeloj zemlji naveo je kako je stopa nezaposlenosti pala za dva posto na razini cijele zemlje i sada iznosi 25,4 posto, 1.800 ljudi manje radi u administraciji, povećan je izvoz, pokrivenost uvoza izvozom, tu je povećanje proizvodnje itd.

– FBiH ostvaruje znatno bolje ekonomske rezultate od RS-a, a predsjednik RS-a Milorad Dodik svojim nacionalizmom, konstantnim napadima na OHR, Ustavni sud BiH te pričama o secesiji pokušava odvući pažnju od teškog stanja u tom entitetu i problema koji sve više pogađaju građane RS-a, poručio je Izetbegović.

Ekonomski pokazatelji

Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, kaže kako su plaće i mirovine oko 20 postove veće u FBiH nego u RS-u, kako je BDP po glavi stanovnika u FBiH oko 8.000 maraka, a u RS-u nešto više od 6.400 maraka, kako je štednja građana u FBiH oko 7,4 milijarde maraka, a građana RS-a oko 2,8 milijardi maraka, kako je FBiH dva puta manje zadužena od RS-a, kako u unutarnjem dugu RS sudjeluje sa 64 posto, a FBiH 36 posto,… Uz to, navodi kako su afere oko Pavlović banke i Bobar banke dodatno destabilizirale ekonomski sustav u RS-u.

– Dodik i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, najavili su zajedničku inicijativu vezanu za zakon o Ustavnom sudu BiH, a sasvim je jasno da to za cilj ima uklanjanje prepreka za cilj SNSD-a 2018. godine, a to je raspisivanje referenduma za odcjepljenje RS-a iz BiH. To SDA neće dozvoliti jer je Ustavni sud BiH dio Daytonskog sporazuma, naglasio je Izetbgović. Kao još jedna od loših stvari u protekloj godini navodi i osporavanje objave rezultata popisa stanovništva, kao i veličanje i odlikovanje osuđenih ratnih zločinaca u RS-u. Tome je dodao, kako kaže, nelegalan i neustavan referendum o Danu RS-a kao i to da se rukovodstvo tog entiteta i dalje diskriminatorski ponaša prema povratnicima, naročito kada su u pitanju obrazovanje, jezik, infrastrukturni projekti itd. Također, mišljenja je kako su Bošnjaci svjesno i namjerno ostavljeni bez iti jedne rukovodeće funkcije u pravosuđu.

EU i NATO

Kao najveće uspjehe u godini koja je na izdisaju spomenuo je otkočenje euroatlantskog puta BiH. Posebno je podcrtao podnošenje zahtjeva za članstvo u EU, njegovo odobrenje te dostavljeni Upitnik Europske komisije, kao i usvojeni dokument “Pregled obrane” koji je značajan za naš put ka NATO-u. Podsjetio je kako je usvojen mehanizam koordinacije u kojem su zastupljene sve razine vlasti, kao i prilagodba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uz pomoć Njemačke. Kaže da BiH može biti spona između istoka i zapada te kako se zemlja najbolje može transformirati u bolju i funkcionalniji upravo kroz put ka EU i NATO-u.

– Odnosni u regiji, uz neke turbulencije, su dobri i idu uzlaznom putanjom. Bilo je niz sastanaka i summita na najvišoj razini na kojima su sudjelovali najviši dužnosnici zemalja regije. Ipak, neke izjave koje su dolazile iz Srbije i Hrvatske pokazuju paternalizam, da ima onih koji vjeruju kako su svi narodi ravnopravni na Balkanu, ali da je njihov najravnopravniji, rekao je Izetbegović. Vanjsku politiku je označio kako dosljednu i transparentnu te da se BiH zalaže za mirno rješavanje svih sporova u svijetu. Posebno je istaknuo kako se BiH u 2017. nalazi na raskrižju gdje jedan put vodi ka blokadama i opstrukcijama, a drugu suradnji i prosperitetu. SDA će, prema njegovim riječima, i dalje raditi sve kako bi krenuli potonjim putom. Poručio je da BiH ima prijatelje u aktualnom čelništvu EU, kako se njihov pozitivan, navijački odnos spram BiH neće mijenjati.

– Međunarodna zajednica jeste važan faktor po pitanju stabilnosti i budućnosti, ali neusporedivo značajniji, presudno značajniji faktor jeste onaj unutarnji, koji sami mi kreiramo. Sve je ipak do nas. U BiH više nitko nikome neće moći bilo što nametati niti će prolaziti bilo što po formuli dva protiv trećega, ustvrdio je Izetbegović.

O lokalnim izborima

Osvrćući se na lokalne izbore, Bakir Izetbegović je kazao da je potvrđeno kako je SDA najjača stranka, ali porazi u nekoliko općina od nezavisnih kandidata za načelnike pokazuje kako građani ne vjeruju u sve ljude iz SDA. Upravo zbog toga, neće biti popuštanja nepopularnim kadrovima SDA. Kada je u pitanju Stolac, smatra da se radi o pokušajima izbornog inženjeringa te kako je bilo brojnih nepravilnosti, a da je SIP BiH na sebe uzeo ulogu pravosuđa. Na izbore samo sa jednim kandidatom SDA neće pristati. Nepravilnosti je bilo, kako je rekao, i u Srebrenici što je uz još neke faktore utjecalo da Bošnjaci izgube načelničku poziciju.

O “odbjegloj četvorci”

Na novinarski upit oko četvorice zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH koji su najavili kako izlaze iz Kluba SDA, Izetbegović kaže kako postoje kontakti i da žele vratiti svoje ljude.

– Nisu svi jednaki po zaslugama, ratnim i poratnim, po izjavama i njihovoj ukorijenjenosti u bazu SDA. Zato naš odnos prema svima neće biti jednak. Ono što mogu sigurno reći jeste kako na ucjene nećemo pristati, navodi lider SDA.

Odnosi SDA-SBB

Odgovarajući na novinarsko pitanje od odnosima u koaliciji SDA-SBB Izetbegović je kazao kako su usprkos brojnim poteškoćama odnosi dvije stranke dobri. Ipak, naglasio je kako određeni medijski istupi otežavaju rad koalicijskih partnera.

– Ono što čitamo u medijima u vlasništvu Fahrudina Radončića unosi bojazan da će stvari krenuti ponovo onako kako ne treba. Jako teško će biti zadržati koaliciju, ako se ove stvari nastave na ovakav način. Biti u poziciji i u vlasti, a u isto vrijeme napadati partnere u vlasti, teško da će se moći tako nastaviti, poručio je Izetbegović.

Piše: dragan.bradvica@dnevni-list.ba