Isplaćeno prvih 142 starih deviznih štediša Ljubljanske banke

SARAJEVO – Veleposlanstvo Slovenije u BiH priopćilo je da je Slovenije još prije isteka 2016. godine isplatila prvih 142 starih deviznih štediša Ljubljanske banke (LB) Glavne podružnice Sarajevo, u vrijednosti od 1,5 milijuna eura. Za štediše podružnica u Zagrebu i Sarajevu je, temeljem pravosnažnih informativnih izračuna i rješenja, bilo realiziranih već više od 10.000 isplata, u ukupnom iznosu od 104,6 milijuna eura, dodaje se u priopćenju. Fond Republike Slovenije za nasljedstvo je odlučivanjem o zahtjevima za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita kod Glavne podružnice Sarajevo počeo 21.10.2016. Slovenija je tog dana od BiH dobila dokumentaciju te podružnice, što je bilo objavljeno u Službenom listu Republike Slovenije. Tim su, sukladno Zakonu o načinu izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava, bili ispunjeni uslovi za početak odlučivanja i o zahtjevima za verifikaciju kod te podružnice. Fond je odmah počeo s izdavanjem informativnih izračuna i prva 142 korisnika su isplate u vrijednosti od 1,5 milujna eura dobili još u 2016. Fond Slovenije za nasljedstvo je do sada već zaprimio više od 28.500 zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita LB, od čega se više od polovine, tj. više od 15.000, odnosi na Glavnu podružnicu Zagreb, a preostale na Glavnu podružnicu Sarajevo. Za Glavnu podružnicu Zagreb i Sarajevo ukupno je bilo realiziranih već više od 10.000 isplata pravosnažnih informativnih izračuna i rješenja u ukupnom iznosu od 104,6 milijuna eura. Fond izdaje informativne izračune štedišama koji su poslali potpune zahtjeve sa svim potrebnim podacima za odlučivanje, a ostale štediše poziva na dopunu dokumentacije. Zahtjeve se obrađuje po redu dospijeća, a štediše mogu ubrzati postupak tako što će dokumentaciju koja nedostaje sami poslati i prije no što ih Fond pozove. Veleposlanstvo Slovenije ističe kako ta zemlja dosljedno i sukladno usvojenom zakonodavstvu izvršava presudu u predmetu “Ališić“ a postupak verifikacije starih deviznih depozita se odvija jednako za štediše podružnica u Sarajevu i Zagrebu. Fond zahtjeve za verifikaciju prihvaća do konca 2017., a isplate će se odvijati i u 2018. godini, napominje se.

NINA