INTERVJU/ STJEPAN PERIĆ: Najviše ću se sjećati nagrade na MOFF-u 2016. – jer mi je prva!

Na Mostar Film Festivalu 2016., održanome koncem studenoga, nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je popularni hrvatski glumac Stjepan Perić za ulogu u filmu “Ministarstvo ljubavi” redatelja Pave Marinkovića.

U svome obrazloženju žiri je naveo da je Perić nagrađen zbog “iznimne glumačke interpretacije u filmu neobične ideje i ironijskog poniranja, koja je gledatelje jednako rastužila kao i razveselila”. Još svježa sjećanja na MOFF bila su jedan od povoda da Stjepana Perića zamolimo za razgovor.

Bili ste vrlo radosni kada ste saznali da ste dobitnik nagrade, obrazloživši to činjenicom da je riječ o prvom takvom priznanju koje ste dobili. Kakve uspomene nosite na Festival u Mostaru?

– Nazvao me Slaven Knezović i rekao “Periću, dobio si nagradu. “Upitao sam: “Kako znaš?”, a on će: “Pa ja sam direktor festivala, kako ne bih znao!” I tako sam, sutradan, letom preko Splita došao do Mostara. Organizacija, smještaj, doček i atmosfera su bili odlični.

Mislim da Mostar ima festival koji raste iz godine u godinu, i mislim da je to dobro za grad i ljude. Na kraju krajeva ,Mostar i mora imati dobar filmski festival, s obzirom na veličinu i značaj grada. A ja ću se najviše sjećati ove nagrade – jer mi je prva.

Tema filma “Ministarstvo ljubavi” je aktualna i intrigantna. Kako je protjecalo snimanje, kako ste gradili svoj lik – inspektora?

– Prvo, drago mi je da takvo ministarstvo u stvarnosti ne postoji. Tema filma je malo škakljiva, no kako film teče , sve dođe na svoje . Ulogu sam dobio dva-tri tjedna prije početka snimanja, tako da nisam imao puno vremena za razmišljanje i teoretiziranje (što je nekad i dobro), nego sam se primio posla. Čovjek kojeg igram je na papiru, crno na bijelo, beskičmenjak, lijenčina, nevjeran muž, kukavica, loš kolega i još svašta nešto – ne baš pohvalno. Najveći izazov mi je bio napraviti ga publici razumljivim, pa čak i dragim i čovječnim, kako bi ga pratili i navijali za njega. Ipak je on glavni lik i ako publika nije uz njega – džabe filma. Samo snimanje ću pamtiti po velikoj vrućini u Dalmatinskoj zagori, po radu sa genijalnim partnerima Draženom Kuhnom, Olgom Pakalović i Ecijom Ojdanić, te još puno divnih ljudi…

Spomenutoj ulozi prethodile su mnoge druge , poput, primjerice, partizana Miše, u filmu “Narodni heroj Ljijan Vidić”, “Svećenikova djeca”, “”The show must go on”, “Pravo čudo”… Kojih se filmova i uloga osobito rado sjećate, po čemu su to bila posebna iskustva?

– Imam tu sreću da sam stvarno puno snimao, od prvih studentskih filmova pa do ovih nekih domaćih kino hitova. Svaki film i uloga nose svoja sjećanje, anegdote… Ono što ostaje je radno iskustvo i dragi ljudi koji su mi dotakli život.

Stekli ste veliku popularnost glumeći i u TV-serijama. Teško ih je sve i pobrojati. Osobito je među gledateljima omiljena vaša uloga policajca Ljube Žulja u seriji “Kud puklo da puklo”. Kako Vi doživljavate lik koji glumite?

– Ako pričamo o Ljubi, doživljavam ga kao naivnog, zaigranog pozitivca. Nije baš bistar, ali je temeljit i pošten. U toj ulozi sam nekako najviše pokušavao igrati se i zezati, pa onda sve ostalo.

Zanimljiva je priča o tome kako se rodila i razvijala ideja za seriju “Instruktor”…

– Snimali smo ranije spomenuti “The Show Must Go On” Nevia Marasovića, u smanjenoj ekipi, koja je zbog samo jedne scene filma došla na otok Vis. Nakon što smo snimili scenu, imali smo tu slobodu da smo ostali još nekoliko dana na otoku. Tu je bila kamera, zezali smo se, i nekako je kroz to opušteno, interno zezanje nastao lik Instruktora i lik Marjana, kojeg je utjelovio Damir Rončević. Godinu dana kasnije, osjetili smo da u toj zezanciji ima nešto više, te smo o vlastitom trošku snimili pilot epizodu. Pilot na RTL-u dobiva zeleno svjetlo i u produkciji “Drugog plana” krenuli smo u snimanje ostatka serije.

Na kazališnim ste daskama zaigrali velike uloge. Glumili ste u “Dundu Maroju”, “Patnjama mladog Werthera”, “Ničijem sinu”… Zanima nas Vaše kazališno iskustvo. Koliko Vam znači neposredan kontakt s publikom, koje su uloge obilježile Vaš rad u teatru?

– Još na Akademiji sam počeo dobivati velike uloge u kazalištu, u HNK Zagreb, Varaždin, Rijeka… Kroz kazalište sam počeo peći svoj zanat ali sam 2010. otkazao sve svoje kazališne angažmane i odlučio se posvetiti samo snimanju.

Ta odluka nije bila laka, ali je bila iskrena, Oduvijek sam se bolje osjećao na filmskom setu nego na kazališnim daskama. Od tada samo snimam, Bogu hvala – posla ima. Takva odluka je možda na prvu neobična, jer sam započeo doista finu kazališnu karijeru, ali što ću kada više volim snimati. Radi filma sam i upisao glumu. To naravno ne znači da se jednog dana u životu neću vratiti kazalištu ili da ga podcjenjujem. Da nema kazališta, ne bi bilo ni glumaca, a ni igranog filma.

Kako ste se uopće odlučili za poziv glumca? Prođimo kratko kroz Vaš životopis…

– Već sam započeo studij prava u Zagrebu, kada sam prelomio da se želim baviti sedmom umjetnošću. Nisam htio kao odvjetnik braniti nekoga za koga znam da je kriv ili tužiti nedužnoga. Zapravo, htio sam se nastaviti igrati, a ne raditi. A gluma je u svojoj suštini upravo to – igra. Naravno, tada još nisam znao da je gluma itekako i posao, i to zahtijevan posao koji često znači – višemjesečni, 14-satni radni dan.

Nakon studija na ADU u Zagrebu , usavršavali ste se na jednoj prestižnoj školi. Kakve uspomene imate na to iskustvo? Što ste novoga tamo naučili, različitoga od onoga što ste već iskusili na Akademiji?

– Da, magistrirao sam filmsku glumu na Royal Central School of Speech and Drama u Londonu. To je jedna od tri najbolje akademije u Engleskoj, sa najboljim smjerom filmske glume. Od nas 4000, te godine primili su samo 18. Iz Londona nosim iskustvo življenja u svjetskom velegradu, studija na visokoj tehnološko-organizacijskoj razini, ali i puno bitnije od toga – neke spoznaje. Shvatio sam da naši ljudi , osim što imaju manje budžete, nisu ništa manji stručnjaci od stranaca. Shvatio sam isto tako da ne bih volio živjeti izvan Hrvatske, mogao bih odraditi posao bilo gdje na svijetu, ali moj dom je – u Zagrebu. Shvatio sam i još puno stvari, koje ipak nisu za javnost. Zanimljiv je to bio i poučan period.

Što Vam znači bavljenje glumom? Koliko radosti, a koliko stresa donosi?

– Volim posao koji radim, da ga ne volim, vjerujte mi prestao bih. Donosi radost često. Čak i kada ju ne vidim na prvu , uvijek ju pokušavam pronaći ili stvoriti. Dati smisla svakom radnom danu, te (koliko uvjeti omogućuju) uvijek nešto novo otkriti, naučiti i isprobati samo za sebe…

Čini mi se da je u današnje vrijeme svaki posao postao stresan, pa onda naravno i gluma. Stresa ima u svemu onome prije nego viknu: akcija – i nakon što viknu: stop. To je normalno, jer su radni dani dugi, rasporedi gusti, a budžeti ograničeni. Ali ja to nekako odbijam doživljavati i s time se opterećivati, kako bi svima bilo ugodnije, ali i kako bi moja izvedba bila bolja.

Imate li omiljene glumce, ili možda uzore među njima?

– Marlon Brando, ne znam… nemam jedan uzor… Svatko je, od tih velikih imena, u nečemu vrhunski. Imam i omiljene glumce među kolegama s kojima sam radio, ali neću sada nikoga izdvajati, da nekoga ne zaboravim. Oni znaju koji su, i veselim se svakoj novoj prilici da opet radimo zajedno.

Na kojim projektima trenutačno radite?

– Trenutno pripremam ulogu za jedan kratki film o dva grobara, redatelja Stanislava Tomića. To mi je na rasporedu početkom godine, a kasnije bih trebao igrati glavnu ulogu u jednom slovenskom filmu, ali još je rano da vam više o tome otkrivam.

Kako ćete provesti novogodišnju noć? Što očekujete od Novog 2017. ljeta, kakve planove imate?

– Još ne znam. Spontano je najbolje. Oni koji ovo čitaju a još ne znaju gdje će, neka znaju da nisu jedini. Što se tiče 2017., želio bih da su moji doma dobro, da su zdravi i da smo sretni. Svašta želim i planiram, ali na kraju, ipak, ne ovisi sve o meni.

Što rado čitate?

– Kada intenzivno radim, ne stignem čitati, iako je možda to samo opravdanje. Volim čitati beletristiku, ponekad i neku psihološku ili duhovnu literaturu.

Koju glazbu volite?

– Glazbu uglavnom slušam stranu, u zadnjih par godina klasike – Ray Charlesa, Louis Armstronga, Sinatru, Bowiea…

Imate li hobi?

– Najbolja stvar koju mogu napraviti, kada imam slobodnog vremena, jest – otputovati negdje, makar samo 20 kilometara dalje. Vidjeti nešto novo, ili nešto lijepo. Osim putovanja, volim nogomet i film. E sad, ovo gledanje filmova baš i nije hobi. Ne znam, volim sve što vole mladi , haha… Želim nam svima sretnu Novu 2017.!

Razgovarala: Vesna Hlavaček, kultura@dnevni-list.ba