INTERVJU/ Mladen Ivanić: Očekujem više tolerancije od političara i okretanje životnim stvarima

Bio bih istinski sretan kad bismo za godinu dana mogli da kažemo da smo zaposlili ljude, pokrenuli industriju, povećali plaće. Odgovornost za to najviše leži na vlastima entiteta, a ja očekujem i više razumijevanja i tolerancije među političkim predstavnicima svih naroda, kako bismo se lakše fokusirali na životne stvari, ističe predsjedavajući Ivanić

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić u intervjuu za Dnevni list komentira proteklu godinu, te govori o političkim odnosima u BiH, regiji, krupnim političkim problemima i očekivanjima za 2017.

Realan i objektivan, kao i uvijek, Ivanić kaže kako nas očekuje mirnija 2017. u političkom smislu. No kada je u pitanju napredak i bolji život, Ivanić je prilično oprezan i kaže kako je to na entitetskim vlastima.

Prije svega možete li dati kratak rezime godine koja je za nama?

– Ova godina je na samom početku bila obećavajuća. Bavili smo se, kao i u prvoj godini mandata, suštinskim stvarima i temama koje bi unutar BiH mogle da poboljšaju odnose i život ljudi koji ovdje žive. Bavili smo se i aplikacijom za kandidatski status BiH u Europskoj uniji.

Onda je odjednom došao popis koji je iz tehničke naprasno pretvoren u prvorazrednu političku priču, a vidjeli ste da je sve bilo potpuno bespotrebno. Potom je uslijedilo sve ono u vezi sa Danom Republike Srpske, poslije apelacije Ustavnom sudu BiH, što je, sve ukupno, prilično narušilo odnose unutar BiH. U ovoj godini imali smo i lokalne izbore koji su, opet, sa sobom donijeli i novi problem u Stocu, s tim što Mostar još nije riješen.

Sve u svemu, u godinu smo ušli sa priličnim optimizmom, ali se plašim da su priča oko popisa i apelacija Ustavnom sudu BiH, kojim jedan narod određuje drugom šta može da slavi, a šta ne, potpuno unazadile BiH i da u novu godinu idemo sa, po mom mišljenju, nepovjerenjem koje je bilo potpuno bespotrebno.

Obzirom da smo imali brojne političke sukobe, krize, potrese u 2016. što možemo očekivati u 2017. Kako na političkom planu, tako i kada je u pitanju život ljudi?

– Za vrijeme mog predsjedavanja trudit ću se da ponovo fokus svih političkih diskusija vratim na pitanja koja se tiču budućnosti, a ne prošlosti. Očekujem i nadam se da se u narednoj godini stvari poput onih koje sam prethodno nabrojao neće dešavati i da ćemo zajedno nastaviti da radimo kao na početku mandata, kad smo zaista imali optimističan zalet. Ipak vjerujem da će godina biti dosta mirnija u BiH, prvenstveno jer nije izborna.

Volio bih da mogu da kažem građanima da mogu da očekuju ekonomski bolju godinu, ali to je nešto što zavisi ponajviše od entitetskih vlasti.

Što predviđate i očekujete kada je u pitanju europski put BiH?

– Prije dvadesetak dana uručen nam je upitnik Europske komisije i sada će od nas zavisiti kako i koliko ćemo se u tome snaći. Ovo je prvi veliki test za usuglašeni mehanizam koordinacije u BiH i vidjet ćemo kako će to sve funkcionirati. Dobili smo uvjeravanja da će Europa imati razumijevanja i da eventualna kašnjenja sa odgovorima neće imati nikakve posljedice po naš status i da nema potrebe za bilo kakvom žurbom. Optimista svakako jesam, ali se ipak plašim da će ispunjavanje odgovora na pitanja iz Upitnika otvoriti nova pitanja i nove probleme. Recimo, jedno od pitanja iz Upitnika je: Da li postoje planovi za izmjenu ustava? To je tema o kojoj postoje apsolutna razmimoilaženja među političkim predstavnicima tri naroda u BiH i nisam siguran na koji način na njega možemo jednim glasom da odgovorimo. Isto tako, više puta sam rekao da BiH ne može da dobije status kandidata i započne pregovore za punopravno članstvo u EU dok god se ne zatvori OHR i ne odu strani suci iz Ustavnog suda BiH.

Upravo ste se vratili iz službene posjete Beogradu gdje ste pozvali predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da posjeti BiH u veljači 2017. Da li može doći do normalizacije i poboljšanja odnosa BiH i Srbije, ali i inače odnosa u regiji. Vi ste imali i inicijativu za trilateralni sastanak Zagreb-Sarajevo-Beograd, što je s njom. Tko koči taj susret?

– Nadam se da će posjeta predsjednika Nikolića Sarajevu biti realizirana u veljači, čime ćemo otvoriti mogućnost da odnosi BiH i Srbije nastave da se razvijaju u pozitivnom smjeru. Znate da su predstavnici Bošnjaka već dogovorenu posjetu Nikolića otkazali zbog uhićenja Nasera Orića. Sve to je bilo iskompliciralo međusobne odnose, ali imam podršku druge dvojice članova Predsjedništva za poziv Nikoliću. Meni je stalo da predsjednik Srbije bude prisutan u Sarajevu jer je to, osim odnosa dvije države, i pitanje nacionalnog identiteta. Kad je riječ o prijedlogu za trilateralni susret, to će se jednog dana morati desiti, ali se očigledno za to još nisu stekli uvjeti.

Hoće li se aktualne koalicije uspjeti održati u 2017. Ili bi moglo doći do nekih prekompozicija?

– Što se tiče dijela koalicije iz Republike Srpske, tu je stanje stabilno i promjena sigurno neće biti. Unutarnji odnosi unutar SDA i unutar Federacije BiH mogli bi eventualno da dovedu do krize u odnosu među partnerima u vlasti. Međutim, vjerujem da će sve ostati na talasanju u FBiH, jer ne vidim nikakvu drugu političku kombinaciju koja bi mogla da dovede do drugačije preraspodjele.

Može li doći do pomirenja srpskih stranaka i političara u BiH?

– Ne bih ja rekao da je stanje među srpskim strankama i političarima takvo da treba pomirenje. Istina je da je politička scena u Republici Srpskoj prilično burna, pogotovo u ovoj godini koja je bila izborna, ali mi nismo niti u ratu, niti smo zavađeni. Burni moment se dešavaju zato što smo mi koji smo u opoziciji u Republici Srpskoj, vlast na nivou BiH i obrnuto, a imamo potpuno različito viđenje na stanje u RS. Međutim, koliko god neslaganje bilo, oko ključnih stvari se potpuno slažemo. To smo pokazali i ove godine, i kada je riječ o rezultatima popisa i o Danu Republike, kad smo se zajednički i jedinstveno suprotstavili pritisku. Osim toga, naš stav je jedinstven i po pitanju europskog puta BiH i, recimo, provođenja presude “Sejdić-Finci”. Ne slažemo se samo u vezi sa ekonomskim stanjem u RS i gledanjem na budućnost života građana.

Je li realno da u 2017. dođe do ustavnih promjena u BiH i rješavanja krupnih problema?

– Ako mislite na provođenje presude „Sejdić-Finci“, to je problem koji je moguće riješiti vrlo lako, ali je potrebna politička volja. I to isključivo u Federaciji. Mi u RS-u s tim nemamo problem. Za druge ustavne promjene nije realno da se dogode, jer je za bilo kakvu veću promjenu potrebna suglasnost sva tri naroda.

Što biste poželjeli u 2017. i sebi i svim ljudima u BiH?

– Prvenstveno zdravlje, osobnu i obiteljsku sreću. Osim toga, svakom pojedincu je važna i ekonomska stabilnost i bio bih istinski sretan kad bismo za godinu dana mogli da kažemo da smo zaposlili ljude, pokrenuli industriju, povećali plaće. Odgovornost za to najviše leži na vlastima entiteta, a ja očekujem i više razumijevanja i tolerancije među političkim predstavnicima svih naroda, kako bismo se lakše fokusirali na životne stvari.

Razgovarala: Sanja Bjelica Šagovnović, sanja.bjelica@dnevni-list.ba