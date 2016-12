INTERVJU/ MARKO BOŠNJAK: Za sada je moja želja pjevanje, ali možda za pet godina budem želio biti doktor

Pojava Marka Bošnjaka na sceni definitivno je jedan od najpozitivnijih događaja na našim prostorima u 2016. godini

Kad na mlado poljsko cv’jeće, Biser niže ponoć nijema, Kroz grudi mi želja l’jeće: “Što te nema, što te nema?”…

Kada te stihove Alekse Šantića otpjeva ‘mali’ Marko Bošnjak teško je suspregnuti suze i prestati aplaudirat. Voditeljica Pinkovih zvjezdica, najvećeg regionalnog glazbenog tv natjecanja kojeg je suvereno osvoji 11-godišnji dječak iz Rame, u svakoj je emisiji kroz šalu brojala članove žirija koji su suznih očiju dočekali kraj Markovih fenomenalnih izvedbi. ‘Jedan, dva, tri četiri…, svih pet!’

Doista, emocija koju Marko prenosi na publiku teško je opisati, ali je jasno da je u pitanju nešto posebno, rijetko viđeni talent koji je već nakon prvih otpjevanih stihova nadišao lokalnu razinu.

Dječak iz Rame pobrao je simpatije cijele regije, iskren i jednostavan pristup glazbi i publici, razdragani osmijeh i nadasve veliki talent odveli su ga do velike pobjede.

Da. Pojava Marka Bošnjaka na sceni definitivno je jedan od najpozitivnijih događaja na našim prostorima u 2016. godini, a posebno ponosna na njega je njegova obitelj koja čak, zanimljivo, nije ni znala da se Marko sam samcat prijavio na natjecanje…

‘Mama, nešto sam uradio…’

– Nitko me nije nagovorio, ja sam se prijavio sam, započeo je Marko svoj razgovor za Dnevni list.

– Mama je bila na poslu, ja sam joj rekao da sam nešto uradio i ona se začudila govoreći ‘Što si uradio?’. Samo sam joj rekao da mora doći kući jer joj to ne mogu ispričati preko telefona. Ona se jako zabrinula, a onda sam joj rekao da sam se prijavio na Pinkove zvjezdice, otkrio je Marko.

Skroman kakav jeste, Marko kaže da u početku nisu očekivali ništa posebno od natjecanja, ali on je napredovao iz emisije u emisiju, od nastupa do nastupa, da bi na kraju postao najpoznatiji 11-godišnjak u regiji s milijunskim pregledima snimaka njegovih izvedbi na youtube servisu.

Kakva su Markova sjećanja nekoliko mjeseci nakon što se njegov dječački svijet okrenuo naglavačke?

– Na to natjecanje gledam kao na jedno veoma lijepo i drago iskustvo. Veoma sam ponosan na sebe zbog uspjeha koji sam ostvario i uvijek se drago sjetim te noći kada sam pobijedio jer to je za mene bilo nešto neostvarivo. Show ću najviše pamtiti po svim tim pripremama koje su učinile da se osjećamo kao male zvijezde, zato što smo imali i šminkere i probe, po 2-3 probe smo imali dnevno, a najviše ću pamtiti po tome što sam se posebno osjećao kada sam bio u tom natjecanju. Najradije se sjećam trenutka kada sam pobijedio. Bilo je teško izdržati do kraja i pobijediti, jer finale je trajalo do 4 sata ujutro, a mi smo još dan prije toga imali dosta snimanja. Ali, naravno, sav taj trud i napor se isplatio, govori Marko.

Kada sluša kako Marko odgovara na pitanja novinara, čovjek bi pomislio ‘je li moguće da ima samo 12 godina’. Za svoje godine jako je svjestan i realan dječak, te bez obzira na činjenicu da je glasom osvojio regionalnu publiku, ne može sa sigurnošću reći čime će se baviti u budućnosti, pjevanjem ili…

– Imam 12 godina, ne znam što se može dogoditi. Za sada je moja želja pjevanje, a u budućnosti se to može promijeniti. Možda za pet godina budem želio biti doktor, nikada se ne zna, kazao je Marko, koji napominje da najviše voli izvoditi pop muziku.

– Imam dosta glazbenih uzora, ali ne bih mogao izdvojiti nekoga, jer sam raznovrstan što se tiče muzike i slušam dosta glazbenika, tako da ne bih se mogao odlučiti za jednog, dodaje s osmjehom.

Pjesma za Božić

Zanimljivo, Marko se tek nakon što je na sceni pokazao pjevačko umijeće upisao u glazbenu školu, gdje uz pjevanje želi naučiti svirati neki instrument.

– Ne sviram još nikakav instrument, ali sam krenuo u glazbenu školu, tako da nastojim naučiti svirati neki instrument. Također, nikada prije nisam imao profesora. Uvijek sam se spremao sam uz računar. Sada već tri mjeseca idem na solo pjevanje kod profesorice Monje Jarak i super mi je, tako da ću nastaviti punom parom raditi za bolje rezultate, kaže Marko.

Teško ga je ‘uhvatiti’ za intervju. Nastupa ima dosta, samo u posljednjih sedam dana nastupio je s Terezom Kesovijom, pa na Napretkovom Božićnom koncertu, pa u Mostaru… Otkriva nam da sprema album prvijenac.

– Moje nove nastupe, album i nove pjesme možete očekivati uskoro, ali ne bih još govorio o tome, jer je prerano. Nadam se da ćete me pratiti uskoro kada se to sve bude odvijalo, zagonetan je.

Jasno, radost nakon nastupa najviše podijeli sa svojom obitelji.

– Naravno, s mojim roditeljima, ujakom, cijelom obitelji. Jer, za mene je stvarno jedno veliko zadovoljstvo kada mogu biti na sceni i raditi ono što najviše volim, tako da uvijek podijelim radost nakon nastupa s cijelom obitelji, kaže Marko.

Nema sumnje, za blagdan Božića u domu obitelji Bošnjak bit će veselo. Posebno, ako Marko zapjeva…

– Zapjevam uvijek na obiteljskim okupljanjima, jer uvijek mi svi traže da pjevam. Ali to mi ne smeta i uvijek rado zapjevam, kaže Marko s osmjehom na licu.

Za kraj, jedno ‘nezgodno’ pitanje. Škola?

– To je sve jako naporno i treba uložiti puno truda da se to sve izbalansira, ali ja sam sasvim zadovoljan i u školi i sa svim svojim obvezama koje imam. Sve usklađujem, jer ono što se mora nije teško. Imam podršku roditelja, to je najvažnije, zaključio je 12-godišnji ramski slavuj.

Razgovarale: Džemila Ovčina i Sanda Šunje, dogadjaji@dnevni-list.ba