INTERVJU/ Alen Kajtaz: Osjećaj kada pomognete nekome ne može se riječima opisati

Ono što me najviše privlači u radu je onaj osjećaj, koji se ne može riječima niti opisati, kada pomognete nekome, kada mu bar na trenutak izmamite osmijeh na lice, kada mu vratite nadu i vjeru u bolje sutra

Alen Kajtaz je tajnik Crvenog križa Mostar koji je u ovoj organizaciji već više od dva desetljeća. S Kajtazom smo razgovarali o njegovom dugogodišnjem radu, pomaganju siromašnim građanima Mostara, ali i šire.

U Crvenom križu Mostar ste već više od 20 godina i svakodnevno se borite da nahranite najsiromašnije građane Mostara. Možete li nam napraviti kratki presjek vašeg rada malo dužeg od dva desetljeća?

– Izuzetno teško i nezahvalno je napraviti presjek rada, kao što ste i sami naveli, malo dužeg od dva desetljeća. Humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost su principi po kojima radi i djeluje Međunarodni pokret Crvenog križa, a samim tim i Crveni križ Grada Mostara. Ukoliko naučite da primijenite te principe jednostavno oni postanu dio vaše svakodnevnice. Postanu vaša rutina. Ipak, ako bi morao nešto izdvojiti, to je činjenica da smo prije dva desetljeća imali dvije organizacije (Crveni krst i Crveni križ) koje su „preživljavale“ prvenstveno zahvaljujući donatorima. Organizacije koje nisu imale u potpunosti jasnu vizije i misiju. Organizacije koje su u mnogo čemu zavisile od „dobre“ volje lokalnih političara koji počesto nisu imali sluha za humanitarnu organizaciju sa stogodišnjim stažem. Danas je situacija u mnogo čemu drugačija. Od dvije organizacije koje su svoje aktivnosti provodile unutar „dogovorenih“ granica, danas imamo jednu, jedinstvenu organizaciju koja je postala ravnopravan partner vlastima, organizaciju koja je davno prevazišla, administrativne granice Grada Mostara.

Svakodnevnim se hrabrim i nesebičnim radom borite da osigurate pomoć onima koji je najviše trebaju. Što Vas je potaknulo da se bavite ovim poslom?

– Zar treba postojati ono nešto da vas potakne da se bavite humanitarnim radom? Iako su sami počeci bili izuzetno teški, svakodnevni rad, učenje iz svakodnevnih situacija, učešće na treninzima, seminarima kao i međunarodnim misijama su ovaj posao doveli do rutine. Rutine koja ipak ima određene prepreke na putu. Ono što me najviše privlači u radu je onaj osjećaj, koji se ne može riječima niti opisati, kada pomognete nekome, kada mu bar na trenutak izmamite osmijeh na lice, kada mu vratite nadu i vjeru u bolje sutra. To je onaj osjećaj, ono nešto što ne možete kupiti. Ne možete ga opisati, ali ga osjetite.

Koliko građana koristi usluge mostarskog Crvenog križa? Postoje li korisnici koje se tu hrane još od ratnog razdoblja?

– Teško je govoriti o nekim brojkama, o statistici. One su promjenjive. Ono što nije promjenjivo su ljudi u potrebi. Ako se osvrnemo unazad može se primijetiti da je broj korisnika od rata naovamo dosta manji, što je i razumljivo. Neposredno nakon rata svi smo bili u potrebi. U jednom trenutku pripremalo se par tisuća obroka dnevno, dijelilo se desetine hiljada paketa sa hranom i higijenom. Danas je situacija dosta drugačija. Danas se korisnici broje u stotinama. Ali je i situacija, kao i potrebe dosta drugačija.

Obzirom na tešku financijsku situaciju u BiH, kako uspijeva opstati Crveni križ u Mostaru?

– Sreća, znanje, splet okolnosti. Uzimajući u obzir da financiranje aktivnosti Crvenog križa još uvijek, u potpunosti nije riješeno moram da izrazim svoje zadovoljstvo činjenicom da smo možda, trenutno, jedna od najstabilnijih organizacija. Nažalost, situacija je izuzetno složena i podložna stalnim promjenama tako da je nezahvalno praviti bilo kakve dugoročne planove, odnosno strategije razvoja i samo održivosti. Ono što se može uzeti kao naša prednost (ako se to može tako i nazvati) je dugogodišnje iskustvo, povjerenje koje smo stekli, otvorenost, dosljedna primjena postulata i principa Crvenog krsta/križa, ali i skromnost i domaćinski odnos naspram svih materijalno tehničkih sredstava koje nam služe za realizaciju programskih aktivnosti, a koje se prvenstveno odnose na pomoć onima kojima je pomoć i najpotrebnija. Ali kako svaka medalja ima dvije strane, tako se i naša stabilnost može veoma brzo dovesti u stanje nestabilnosti prvenstveno zbog nedovoljnog i zakonski neuređenog financiranje, velikog broja organizacija koji se bave istim ili sličnim poslovima i koji također očekuju /ili primaju/ pomoć, odlazak donatora, slabi lokalni resursi.

Imate li podršku grada Mostara? Da li dobivate neke druge donacije u kojim sudjeluje i dijaspora?

– Iako je financiranje od strane Grada Mostara nedovoljno da se pokriju sve aktivnosti koje provodimo, od izuzetnog je značaja. Trenutno se putem financijske podrške koju nam osigurava Grada Mostar pokriva oko 50 % potreba naših potreba, prvenstveno kuhinje. Za sve ostale aktivnosti moraju se pronalaziti drugi izvori financiranja, odnosno sredstva se osiguravaju od lokalne zajednice, a koje nužno ne moraju biti u novcu (donacije pravnih i fizičkih lica), prihoda koje ostvari Crveni križ po osnovu Zakona, i naravno donacija iz dijaspore. U većini slučajeva radi se o donacijama u naturi (u robama) ili u opremi.

Koliki je broj socijalno ugroženih osoba na području Mostara? Da li uspijevate svima pomoći?

– Kao što sam već ranije naglasio broj socijalno ugroženih je promjenjiv. Kao što su i promjenjive potrebe naših korisnika. Postoji veliki broj organizacija koje svoje aktivnosti zasnivaju na pomoći socijalno ugroženim i koje kao i mi imaju „svoje„ korisnike. Ako bi se objedinio spisak korisnika dobili bi smo zaista impozantnu brojku, ali na kojoj bi se našao i određeni broj „ duplih“ korisnika. Još uvijek uspijevamo pomoći velikom broju naših sugrađana, prvenstveno putem kuhinje u kojoj se svakodnevno hrani 300 korisnika, ali i putem distribucije paketa s hranom i higijenom za korisnike koji zbog fizičke udaljenosti nisu u mogućnosti da koriste kuhinju.

Moraju li građani ispunjavati neke posebne kriterije kako bi mogli dobiti pomoć Crvenog križa?

– Iako su u Pravilniku o prijemu i distribuciji humanitarne pomoći jasno određeni kriteriji, nerijetko dolazimo u situaciju da jednostavno moramo „zažmiriti“ i na neki način preskočiti dosljednu primjenu propisa. Najbolji kriterij koji nam može poslužiti kao dokaz da je neko u stanju socijalne potrebe je vizualni pregled, odnosno odlazak na teren. Što znače kriteriji (iako su dobra polazna osnova) kad se npr. nađete u situaciji da posjetite staricu od 80 godina koja živi sama na području gdje sunce ne dolazi po stotinu dana ili kad posjetite obitelj koja živi od jedne (neredovne) plaće, a 70 % iste odlazi na režije i lijekove, ili kad posjetite višečlanu obitelj sa 4 ili 5 učenika, gdje samo radi jedan član ili kad posjetite jedan od kolektivnih centara. A o svakodnevnim situacijama da i ne govorim.Gubitak posla, neredovna primanja, neplanirani troškovi i sl., kao i prirodne i druge nesreće su također izuzetno dobri razlozi što se počesto ne pridržavamo kriterija.

U Bosni i Hercegovini djeluje oko 10.000 registriranih udruga koje se bave humanitarnim radom, možda bi se značajni rezultati mogli postići ako bi se njihov rad malo više koordinirao i fokusirao. Kakvo je Vaše mišljenje o tome?

– Počesto sam govorio o tome i načinjao ovu temu. Zakon o udruženjima i fondacijama je olakšao registraciju udruženja i fondacija kojih, kako ste i sami naveli ima oko 10.000. Da li će predloženim izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama, doći do bolje koordinacije između organizacija koje se bave istim ili sličnim poslom ne znam, ali da je ista neophodna, jeste. Prvenstveno zbog onih zbog kojih smo i registrirani, zbog kojih postojimo i kojima smo potrebni. Zbog naših korisnika, zbog ljudi u potrebi.

Mišljenja sam da bi u svakom gradu/općini, županiji, entitetu i državi trebala postojati institucija ili organizacija koja bi imala ulogu koordinatora svih humanitarnih aktivnosti na određenom području, koja bi ukazivala na određene probleme (humanitarne, socijalne, edukativne, zdravstvene i sl.) u zajednici i koja bi, na osnovu raspoloživih informacija o resursima i kapacitetima organizacija i/ili fondacija, mogla da informira korisnika gdje i na koji način može ostvariti pomoć ili jednostavno informirati organizaciju da negdje postoji netko kome je potreba pomoć. Znači, uspostaviti mehanizam koordinacije i suradnje kako bi smo mogli da pružimo pravovremenu i kvalitetnu pomoć.

Struktura Crvenog križa Federacije BiH dodijelila Vam je posebno priznanje za pokazanu požrtvovanost i pretrpljene teže ozljede tijekom humanitarnog rada. Koliko Vam to znači i što Vam ta nagrada predstavlja?

– Svaka diploma, zahvalnica, nagrada i priznanje ima svoju priču i na sve sam jako ponosan. Priznanje koje mi je uručeno 05.12.2016. godine, je priznanje koje se dodjeljuje u povodu 19. augusta, Svjetskog humanitarnog dana, čime se odaje počast svim humanitarnim radnicima koji su izgubili život ili su teško povrijeđeni u obavljanju svoje dužnosti i koji su radili na promociji humanitarnih ciljeva. Niti jedna nagrada koju sam dobio nema materijalnu vrijednost, ali za mene je neprocjenjiva. Istovremeno svaka nagrada ima i određenu težinu. Postavlja određene granice i standarde, postavlja ljestvicu na viši nivo. I na neki način vas tjera da radite još više, još bolje te da se u potpunosti predate svome poslu.

Kako je 2016. godina protekla volonterima Crvenog križa Grada Mostara? Koje su sve aktivnosti, odnosno akcije upriličene?

– Najkraće rečeno, radno. Veliki je doprinos volontera u realizaciji aktivnosti Crvenog križa Grada Mostara. Skoro sve aktivnosti koje su realizirane u toku 2016. godine, realizirane su uz pomoć volontera. Niti jednu aktivnost ne bih posebno izdvojio, jer su sve aktivnosti rađene u određenim okolnostima i usmjerene prema određenim kategorijama. Prijem i distribucija humanitarne pomoći, davalaštvo krvi, obilježavanje dana nestalih, dana starih, tjedna djeteta, sanitetsko osiguranje raznih manifestacija, učešće u organizaciji takmičenja iz programa Upozoravanje na svjesnost o postojanju mina i NUS – a, kao i XV Državnog takmičenja iz poznavanja pružanja prve pomoći su samo dio aktivnosti u kojima su učešće uzeli i volonteri Crvenog križa Grada Mostara.

Kakvi su planovi Crvenog križa za 2017. godinu?

– Polazeći od činjenice da je Crveni križ Grada Mostara udruženje koje u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadatke u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja iobrazovanja, te se zalaže za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava, plan rada za 2017. godinu urađen je na osnovu zakonskih i statutarnih odredbi, odnosno urađen je na osnovu ciljeva i zadataka, javnih ovlaštenja, ali i iskazanih potreba u društvu.

Tradicionalne aktivnosti Crvenog križa Grada Mostara će se provoditi u skladu sa kalendarom najznačajnijih datuma, programom rada CK HNK, CK FBiH i DCK BiH. Crveni križ Grada Mostara će na prikladan način obilježiti datume planirane u kalendaru najznačajnijih datuma, kao što je to činio i do sada.

Razgovarala: Džemila Ovčina, mostar@dnevni-list.ba