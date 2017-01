I poljoprivrednici svoja prava traže pred Ustavnim sudom

Poljoprivrednici iz RS-a tražili su da za agrarni fond u 2017. bude izdvojeno šest posto izvornih prihoda ili oko 92 milijuna maraka. Međutim, u Proračunu RS-a za ovu godinu predviđena izdvajanja za poljoprivredu su 60 milijuna maraka, pa se već najavljuje i apelacija Ustavnom sudu RS-a i novi prosvjedi

BANJA LUKA – More problema oko poljoprivrede u Bosni i Hercegovina, koja iz brojnih razloga već godinama tone sve dublje i dublje, dobiti će izgleda, bar jedinim dijelom, svoj epilog pred Ustavnim sudom. Naime, nakon što su pred ustavnim sudovima u našoj zemlji pravdu tražile brojne kategorije stanovništva, uskoro se može očekivati da poljoprivredna udruženja iz Republike Srpske upute apelaciju Ustavnom sudu RS-a. Poljoprivrednici iz RS-a su prigodom rasprave o entitetskom proračunu jasno tražili da za agrarni fond u 2017. godini bude izdvojeno šest posto izvornih prihoda ili oko 92 milijuna maraka. Međutim, u Proračunu RS-a za ovu godinu predviđena izdvajanja za poljoprivredu su 60 milijuna maraka, dakle mnogo manje nego, kako tvrde poljoprivrednici, zakonom zajamčenih šest posto proračuna. Upravo zbog toga vrlo brzo možemo očekivati i apelaciju Ustavnom sudu RS-a, ali i nove prosvjede.

Različita gledišta

– Apelacija je već napisana i mi samo čekamo da se Proračun objavi u Službenom glasniku RS-a jer nemamo drugog načina da ostvarimo svoja prava, rekao je ranije Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika RS-a.

S druge pak strane, Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS-a, izjavio je kako apelacija Ustavnom sudu RS-a na republički proračun, koju su najavila udruženja poljoprivrednika, predstavlja jednu vrstu pritiska na Vladu RS-a.

– To je vrsta pritiska da Vlada ispuni svoje obaveze prema poljoprivrednicima i mislim kako se to treba uraditi, rekao je Čubrilović. Isto tako, tvrdi kako se zakonom nije decidirano navedeno da su ta izdvajanja šest posto, već do šest posto.

SSP i tradicionalna trgovina

Izdvajanja za poljoprivredu u oba entiteta će biti pod povećalom naročito u ovoj godini. Naime, kako je poznato, od 1. veljače na snagu će stupiti prilagođeni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je prilagođivan u dijelu tzv. tradicionalne trgovine. Još preciznije – od 1. veljače trgovina EU-a i BiH biti će dodatno liberalizirana, što domaći proizvođači smatraju udarom koji neće moći preživjeti.

Od obećane pomoći Svjetske banke, koja je trebala kompenzirati negativne posljedice prilagodbe SSP-a za bh. poljoprivrednike još uvijek nema ništa, poticaji se također ne povećavaju, a isplate se čekaju mjesecima, pa čak i godinama, subvencija, “plavog dizela”, povoljnih kredita također nema. Sve navedeno nesumnjivo će negativno djelovati na ionako krhku bh. poljoprivredu, tako da bi se vlasti u tekućoj godini mogle suočiti s brojnih prosvjedima pa čak i tužbama ogorčenih poljoprivrednika.

