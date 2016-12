I policajac među uhićenim osobama

GACKO – Među osumnjičenima za krađu goriva iz Rudnika i Termoelektrane (RiTE) “Gacko” nalazi se i policajac Radovan Dubljević kojeg Tužiteljstvo tereti da je jednom od organizatora krađe Predragu Okiljeviću dojavio da će biti uhićen.

Osim Dubljevića i Okiljevića za organiziranu krađu goriva terete se braća Mladen i Todor Vuković, Mladen Zirojević, Saša Panić, Nebojša Miletić, Mirko Radmilović i Radoman Doderivić. Za njih je jučer Republičko tužiteljstvo zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora. Banjolučki Okružni sud kome je prijedlog pritvora upućen do jučer u poslijepodnevnim satima nije bio donio svoju odluku. Osumnjičenu devetoricu tužiteljstvo tereti da su u više navrata po prethodnom dogovoru krali gorivo iz radnih strojeva RiTE Gacko.

Prema prijedlogu za određivanje pritvora uglavnom su krali po 1.000 do 2.000 litara goriva u jednom navratu. Sumnja se da su ukrali više od 13.000 litara goriva. Krađu su činili u suradnji sa pojedinim radnicima RiTE Gacko, a uglavnom su ga izvlačili iz radnih strojeva te pretakali u kanistre i skladištili u blizini kuće Miletića. Većina osumnjičenih kod tužitelja se branila šutnjom, a Dubljević je kazao da Okiljevića samo “trznuo” na telefon i to da bi on došao da ga privede, a ne da ga obavijesti o akciji. Istakao je da je protiv njega i ostalih osumnjičenih intervenirao više puta i od njih oduzimao ukradenu naftu. Osumnjičena devetorica uhićeni su u ponedjeljak i utorak u akciji “dizel” tijekom koje su privođene 62 osobe i zaplijenjeno 1.500 litara goriva za koje se sumnja da je ukradeno. Branitelji osumnjičenih Jevto Janković, Milan Petković i Mirko Dabić smatraju da u ovom slučaju nema organiziranog kriminala.

– U najmanju ruku može se raditi o krađi, ali ni za to nema dokaza. Kakav organizirani kriminal, rekao je Janković koji brani braću Vuković.