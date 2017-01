I dalje se traga za nestalom ženom

Iako su prije dva dana na obali rijeke Neretve kod Čapljine pronađeni tragovi Feride Dizdar (71), koja se 10. siječnja udaljiila od svoje kuće u Počitelju, potraga za njom se i dalje bezuspješno nastavlja.

Jučer se za Feridom tragalo od 11:30 do 13 sati i to na rijeci Neretvi, u oba pravca od Struga do granice s Republikom Hrvatskom, priopćeno je iz Operativnog centra Civilne zaštite HNŽ-a.

Iz Saveza gorskih službi spašavanja u BiH prije dva dana je priopćeno kako su pronađeni tragovi koji upućuju na sumnju na suicid u rijeci, no nije priopćeno o kojim je tragovima riječ.