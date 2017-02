Hoće li BiH preživjeti 2016. godinu?

Priznao to netko ili ne, u Bosni i Hercegovini od prekjučer je praktički izvanredno stanje!

Narodna skupština Republike Srpske u srijedu je usvojila odluku o raspisivanju referenduma u tom entitetu i građani će se zaokružujući „da“ ili „ne“ izjašnjavati na pitanje. „ Podržavate li neustavno i nezakonito nametanje zakona od visokog predstavnika međunarodne zajednice, a posebno nametnute zakone o Sudu BiH i Tužiteljstvu BiH“ i primjenu njihovih odluka u Republici Srpskoj?“.

To je u svakom slučaju kap koja je prelila čašu i građanima i Europskoj uniji i SAD-u.

Šutnja kao podrška

Nikakve dvojbe više nema – službenim raspisivanjem referenduma koji će, kako se najavljuje biti održan u rujnu ili početkom listopada, Republika Srpska je i službeno krenula u rušenje države, odnosno odcjepljenje od BiH.

Nitko od 76 zastupnika, koliko je prisustvovalo prekjučerašnjem glasanju u Narodnoj skupštini RS-a, nije bio protiv raspisivanja referenduma – 45 je glasalo za, a 31 su bili suzdržani.

Zastupnici iz reda bošnjačkog naroda odlučili su se za nevjerojatan, blago kazano kukavički, ali i kalkulantski potez – nisu htjeli prisustvovati glasanju. Potpuno je svejedno jesu li to uradili po nalozima svojih stranačkih šefova ili nisu – ni u kojem slučaju ne mogu biti amnestirani.

Prema jučerašnjim procjenama banjolučkih političkih krugova iz vlasti i oporbe ,,već sad ne treba sumnjati kako će većina građana RS-a, na referendumskom listiću zaokružiti „da“. To i objašnjavaju: „politički kombajn za čijim volanom je Milorad Dodik preorat će svaki pedalj RS-a, kako bi pobijedio državu BiH i međunarodnu zajednicu“.

Vijeće za implementaciju mira (PIC), OHR, Delegacija EU u BiH, veleposlanstva stranih država priopćili su svoju zabrinutost i osudili odluku o raspisivanju referenduma. Veleposlanstvo Rusije u BiH priopćilo je da je „referendum u RS-u unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine“.

– Iz ovog referenduma ne može proizaći ništa dobro – stav je Veleposlanstva SAD-a u BiH. Angažirali smo relevantne odjele i agencije Vlade SAD kako bi se odlučilo o primjerenoj reakciji prema onima koji su odgovorni za ovu političku provokaciju. Blisko surađujemo s Misijom EU i OHR-om u vezi s poduzimanjem narednih koraka.

Dodik je Amerikancima odmah odgovorio: „Referendum je isključivo pravo svakog entiteta, jer to pravo niti je dano niti pripada BiH, baš onako kako je to i u SAD-u – pripada državama članicama, a nikako federalnim vlastima“.

Oporba u RS-u i dalje tvrdi da referenduma neće biti iako je odluka donesena, a Dodik i premijerka Željka Cvijanović kako će svakako biti održan. Kakav se potez, osim po tko zna koliko ponovljenog izražavanja zabrinutosti, može očekivati od međunarodne zajednice koja je kreator Daytonskog sporazuma i Ustava BiH, tek će se vidjeti. Nesporno je da Dodik sada svojim referendumom raspakuje Daytonski sporazum, a posljedice otvoreno je priopćio prošlog tjedna: „Raspakiranje Daytonskog sporazuma vodi u raspad države“.

Samo raspisivanje referenduma dokaz je da vlasti RS-a ne priznaju Sud BiH i Tužiteljstvo BiH i kako im je cilj da njihove presude i odluke nemaju nikakve važnosti na području tog entiteta.

Rušenjem i nepriznavanjem Suda BiH i Tužiteljstva BiH u prvoj su konkretnoj fazi projekta odcjepljenja i proglašenja nezavisne Republike Srpske, u drugoj će se po principu spojenih posuda ići na ukidanje ostalih državnih institucija.

To se odnosi na Agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno – sigurnosno agenciju (OSA), Graničnu službu BiH, Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, Službu za poslove sa strancima… I tako redom, sve do ukidanja Uprave za indirektno oporezivanje BiH!

Ono što najviše zbunjuje je šutnja zakonodavne i izvršne vlasti BiH. Ona ujedno dokazuje kako je država u nekoj vrsti rasula i da se među njenim narodima i građanima vješto priprema teren za definitivnu podjela na tri entiteta, odnosno konfederalno unutarnje uređenje zemlje čime bi se zakonski automatski osigurala mogućnost da se RS odcijepi.

To nikako ne znači kako bi se RS pripojila Srbiji – službeni Beograd iz svojih razloga ne bi na to pristao, ali bi, nema sumnje, logistički i infrastrukturno sa svim što to podrazumijeva pomogao uspostavu nezavisne države Republika Srpska. Time bi Srbija ostvarila svoj davni cilj – da u regiji i Europi postoje dvije srpske države.

Reforme ni na vidiku

I dalje se čeka odgovor ili makar signal na pitanje je li zakonodavna državna vlast i ona izvršna u kojoj nema SNSD-a, podržavaju ono što radi Dodik bez obzira na pojedinačne verbalne osude? Ako je suditi po šutnji – podržava.

Neshvatljivo je da preksinoć, nakon odluke Narodne skupštine RS o raspisivanju referenduma, nisu hitno zasjedali Parlament BiH, Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara, zauzeli stav i zbog izvanredne situacije u zemlji aktivirali sve mehanizme koji su im na raspolaganju. Ako su ostavili da to urade SAD i EU, onda nisu sposobni za samostalno vođenje države.

Neshvatljiva je i šutnja Gorana Salihovića, glavnog državnog tužitelja, koji je već preksinoć po službenoj dužnosti morao pokrenuti hitan postupak protiv Milorada Dodika, nalogodavca podrivanja ustavnog poretka države i kršenja Daytonskog sporazuma. Ne treba posebno naglašavati kako je, s obzirom na ovlasti koje ima, ključ za rješenje mnogih problema u BiH u rukama Salihovića utoliko više i prije što su poznata imena bosova i članova zločinačke organizacije koja ruši državu Bosnu i Hercegovinu.

Ne samo zbog raspisivanja referenduma u RS-u, izvanrednoj stanje u BiH je i zbog katastrofalne ekonomske i političke situacije koju su stvorile vlasti na svim razinama. One su opustošile entitetske, županijske i općinske kase pa sada bjesomučno traže kredite i kod komercijalnih banaka nudeći sve pod hipoteku.

Već stoji veliki upitnik nad isplatama mirovina i plaća policiji, zdravstvenim i prosvjetnim radnicima i svim drugim proračunskim korisnicima u rujnu, pogotovo listopadu i mjesecima iza njega.

Politička kriza kulminira – u Parlamentu BiH zastupnici i izaslanici brinu samo o osobnim i stranačkim interesima, nesigurna je većina time i podrška Vijeću ministara, Vlada Federacije se opasno ljulja, vlade županija se svako malo smjenjuju kao da su privatno vlasništvo, nema sklada ni u Predsjedništvu BiH, nacionalne tenzije se iz dana u dan namjerno potpaljuju.

Unutar političke elite svako protiv svakog vodi specijalni rat u novoj formi i dimenzijama što u konačnici vodi u odmrzavanje rata pod kontrolom te elite, u prijevodu lidera političkih stranaka.

Europska unija prošle godine širom je otvorila vrata BiH pod uvjetom da vlast izbrana na izborima u listopadu 2014. odmah krene u socijalne i ekonomske reforme, stavljajući političke u drugi plan. Državna i entitetske vlasti to su prihvatile i najavljivano je da će se prvi pozitivni rezultati primjene reformskih poteza i zakona vidjeti i osjetiti već početkom jeseni.

Jesen je na pragu, a još nije usvojena ni reformska „mapa puta“ niti je uspostavljen mehanizam koordinacije kako bi BiH imala jednu adresu i zajednički glas. Ova godina je očigledno izgubljena, u listopadu iduće su lokalni izbori kojima će se sve, pogotovo stranke na vlasti u potpunosti posvetiti, a u međuvremenu će zasigurno biti novih političkih provokacija kao dodatne podjele ionako potpuno podijeljene države. Zato je i otvoreno, istina zlokobno, pitanje hoće li i može li država preživjeti 2016. godinu?

Moguće su smjene političkih lidera

Kako saznajemo iz naših izvora u inozemnim diplomatskim krugovima čije je sjedište u Sarajevu, međunarodnoj zajednici je jasno da bi Miloradu Dodiku i njegovoj ekipi najviše odgovaralo da OHR poništi odluku o raspisivanju referenduma i zabrani njegovo održavanje.

Isto tako je jasno da bi se posljedice političke i ekonomske izolacije Republike Srpske osjetile u cijeloj BiH i kako bi ceh platili svi građani BiH. Jedinstven je stav da su aktualne vlasti prešle sve granice.

Zbog toga se pažljivo analizira povlačenje radikalnih poteza – smjenjivanje nekih političkih lidera uz zabranu njihovog političkog djelovanja. Neke inozemne interne analize pokazuju da bi to građani pozdravili, da ne bi bilo nikakvih posebnih nemira niti uličnih demonstracija, a ako bi i bile organizirane, bile bi minorne. Visoki predstavnik ima pune ovlasti da smjenjuje političare i uopće dužnosnike na svim razinama vlasti zbog kršenja Daytonskog sporazuma i podrivanja ustavnog poretka države.

Ne treba zaboraviti da je prošlog tjedna zamjenik šefa Misije američkog veleposlanstva u BiH Nicholas M. Hill otvoreno i javno prozvao Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića.

Piše: M. Osmović