Hercegovačke općine traže otvaranje novih sudova

Stanovnici Posušja i Gruda uskoro bi mogli sudske sporove rješavati u svojim općinama, a sve to nakon što je Domu naroda Parlamenta Federacije BiH upućena inicijativa za otvaranje sudova u ovim dvjema općinama.

Prometnu kaznu vozač iz Posušja do sada je plaćao u Širokom Brijegu. Za to je morao prijeći i do 50 kilometara. Ukoliko inicijativa za otvaranjem odjeljenja općinskih sudova u Posušju i Grudama bude prihvaćena, znatno će se olakšati problemi svim žiteljima ovih općina.

Načelnik Posušja Branko Bago u izjavi za Našu TV je kazao kako je općinska uprava spremna osigurati prostor te da, prema njegovu mišljenju, Posušje ispunjava sve uvjete. Pored udaljenosti postojećih sudova u Širokom Brijegu i Ljubuškom, inicijativa je, prema riječima načelnika Posušja, opravdana i zbog značajnog povećanja broja stanovnika. Iz resornog ministarstva podržavaju inicijativu budući da će se na taj način rasteretiti sudovi u Širokom Brijegu i Ljubuškom.

Prema zakonu, Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH-a dužno je osigurati materijalne i tehničke uvjete za nove sudove. Kako je za Našu TV potvrdila ministrica pravosuđa i uprave u Vladi ŽZH-a Anita Markić, županijska vlada uskoro bi mogla i osigurati sredstva za realizaciju iniciranih rješenja.