“Hercegovac” proslavio 53. obljetnicu

MOSTAR – Proteklog vikenda u hotelu Ero u Mostaru, Džudo klub Hercegovac proslavio je 53. obljetnicu i proglasio najbolje u ovoj godini.

Na događaju je nazočilo više od 200 ljudi, djece, roditelja i prijatelja kluba, a okupljene je pozdravio Marko Zrimšek, predsjednik kluba.

“U ovoj godini smo osvojili 402 medalje, od čega najviše zlatnih, njih 157. Sudjelovali smo na 34 međunarodna natjecanja od Berkovića sve do Helsinkija. Jako smo zadovoljni ovom godinom i rezultatski i organizacijski. Nadamo se kako ćemo uspjeti slijedeće godine nadmašiti ovu u svim segmentima. Bit će to jako težak posao ali sebi smo za zadatak postavili da to napravimo“, poručili su iz kluba.

Uz rođendansku tortu, djeci su uručeni prigodni poklon paketić, te su iz kluba poručili kako je ovo prilika da se nakon uspješne godine opuste i proslave, kako s članovima, tako i s roditeljima i prijateljima kluba..

Za najbolje su proglašeni: u konkurenciji kadeta/juniora i seniora: Danica Jurić; u konkurenciji dječaka i djevojčica do 15 godina: Lana Gačić; u konkurenciji djevojčica do 10 godina: Gabrijela Raič; te u konkurenciji dječaka do 10 godina: Mario Novak.

Klub svoj rad usmjerava na sklanjanje što više djece i mladih s ulice, kao i odgojnog djela kako u džudo-u tako i u svakodnevnom životu. Od osnutka kluba pa do danas kroz klub je prošlo oko 8000 djece i mladih.