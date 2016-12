GOŠK/ Ilić: U Pavlovićevu čast na proljeće svim snagama idemo po Premijer ligu

Ne zanima nas što najavljuju drugi, mi ćemo imati najbolju ekipu, uvjete i uradit ćemo sve, i u čast Pere Pavlovića koji bi to volio i koji je živio za to, kako bi bili prvi. Nećemo to skrivati, niti tražiti alibi, najavili smo svima, poručio je Lujo Ilić

Gabelski GOŠK u ovom periodu redovito najviše pozornosti posvećuje organizaciji Memorijala Andrije Ankovića, a njegovo 27. izdanje će, osim za najslavnijeg Gabeljanina 20. stoljeća – gabelskog zlatnog olimpijca Ankovića, biti igrano i u čast odnedavno pokojnog dugogodišnjeg predsjednika kluba, Pere Pavlovića.

GOŠK je na nedavnoj sjednici Upravnog odbora već donio odluku da će stadion Podavala u Gabeli sad nositi naziv po čovjeku koji je u klub ugradio svojih 35 godina – stadion Pero Pavlović.

– Turnir će poslije svega biti igran u čast Pere Pavlovića, a mi želimo napraviti najbolje što možemo, kaže direktor GOŠK-a, Lujo Ilić, koji nam je potvrdio i da je Memorijal dobio četvrtog sudionika u momčadi Gorice, trenutačno trećeplasiranog kluba Druge HNL.

– Imaju dobru ekipu, kandidati su za ulazak u Prvu HNL, dodao je Ilić o debitantu na turniru.

Tako će 27. Memorijal Andrije Ankovića (11./12. veljače sljedeće godine) uz domaćina GOŠK igrati splitski Hajduk, mostarski Zrinjski i Gorica iz Velike Gorice.

Osim što će turnir biti, uz slavnog gabelskog sportskog velikana Ankovića, posvećen i pokojnom Peri Pavloviću, u klubu su najavili da će svim snagama na proljeće krenuti i po Premijer ligu.

– Sve ćemo poduzeti da budemo prvo mjesto. Ne zanima nas što najavljuju drugi, mi ćemo imati najbolju ekipu, uvjete i uradit ćemo sve, i u čast Pere Pavlovića koji bi to volio i koji je živio za to, kako bi bili prvi. Nećemo to skrivati, niti tražiti alibi, najavili smo svima, poručio je Lujo Ilić.

U Gabeli su već objavili da će sačuvati kompletan igrački kadar iz jesenskog dijela prvenstva te dovesti nekoliko provjerenih pojačanja. GOŠK je prvi dio natjecanja završio na 4. mjestu sa 4 boda minusa spram jesenskog prvaka, visočke Bosne. Proljetni dio natjecanja starta 4./5. ožujka.

Hajduk i Zrinjski najuspješniji sudionici Memorijala

Osim GOŠK-a, koji je kao domaćin sudjelovao na svim turnirima dosad, klub koji je najviše puta igrao na Memorijalu je Zrinjski kojem će sljedeći turnir predstavljati 9. sudjelovanje. Odmah iza njih će se izdvojiti splitski Hajduk kojem će nastup u veljači 2017. biti 8. dosad (s po 7 nastupa iza njih su zagrebački Dinamo i Sarajevo). Osim toga vrijedno je spomenuti da su upravo Hajduk i Zrinjski dva najuspješnija kluba Memorijala jer su ga Splićani osvajali 6 puta (1991., 1999., 2000., 2001., 2002., 2013.), a Mostarci u 4 navrata (2004., 2005., 2014., 2016.).

Piše: Ersan Bijedić, sport@dnevni-list.ba

POBJEDNICI