GODINA POTRESA U BIH: Stalne krize i turbulencije, referendum i zaoštravanje odnosa

Godina koja je sada već iza nas u političkom i društvenom životu BiH donijela je brojne potrese, krize, nezadovoljstva, sukobe i prepucavanja te u konačnici nije donijela prijeko potrebni, a dugo-najavljivani ekonomski oporavak.

Doduše, pojedini pomaci jesu napravljeni, posebice u kontekstu reformske agende, no sve ono što se događalo paralelno s tim, počevši od stalnih političkih kriza, preko nemogućnosti osiguranja stabilnog političkog i ekonomskog okvira u zemlji pa do velikih izazova koji su opteretili ne samo BiH već i Europu, doveli su do toga da se u BiH prošle godine nije živjelo bolje.

Ostala su neriješena brojna ključna pitanja koja će opterećivati odnose i u 2017. godini, trend iseljavanja se nastavio, a pred BiH se nalaze veliki izazovi ukoliko želi postati stabilna zemlja s uređenim međunacionalnim odnosima i ravnopravnim i funkcionalnim ustrojem. Turbulencije na sceni posebice su bile izražene u kontekstu referenduma u RS-u, odluke Ustavnog suda BiH, popisa stanovništva te lokalnih izbora, a napose incidenta u Stocu.

Godina koja je na izmaku započela je prvom u nizu krizom, ovaj put u odnosima SBB-a i SDA, a pokazalo se kako će koalicija ove dvije bošnjačke stranke i u mjesecima koji su slijedili često biti u izazovima. Također, početak godine donio je intenziviranje aktivnosti u kontekstu slanja zahtjeva za članstvo, no priča oko mehanizma koordinacije kao preduvjeta dospjela na je na naslovnice medija nakon što se RS pobunio ističući kako su nadležnosti tog entiteta zanemarene i zbog čega nastaje nova velika politička kriza. Zahtjev za članstvo je ipak predan u veljači, no nastali su brojni problemi, prvo s koordinacijom, a nakon toga i s pričom oko tradicionalne trgovine budući se RS protivio prilagodbi tražeći zaštitu domaće proizvodnje. U siječnju i veljači postalo je jasno kako ni status Mostara neće biti riješen tako brzo te su krenuli maratonski pregovori koji do danas nisu dali rezultata.

Nove krize

U BiH se tih dana počela aktualizirati i tema paradžemata, a aktualizirana je i tema Ustavnog suda BiH pri čemu su srpske stranke unatoč otvorenom političkom sukobu zajedno definirale rješenje prema kojem strancima u toj instituciji treba ukinuti mandat. Istodobno i 2016. godina donijela je nastavak negativnih trendova iseljavanja, a pogotovo Hrvata, na što je Katolička crkva u više navrata upozoravala. Proljeće 2016. godine donosi i prve konkretne pregovore hrvatskih stranaka o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u nacionalno ugroženim područjima, a istodobno svjedočili smo i novoj krizi federalnih partnera (SDA-HDZ-SBB).

Pregovori oko promjene izbornog zakona već su tada bili u fazi u kojoj se znalo da suštinskih promjena neće biti, a različita viđenja oko Mostara (jedinstven grad ili podjela na dvije općine) dodatno su poremetili odnose HDZ-a i SDA. Pregovori oko Mostara nastavili su se cijelo proljeće, a u tom kontekstu treba navesti i kako se u nekoliko navrata javljala i međunarodna zajednica sa stavom kako Mostar ne smije biti podijeljen. O ožujku pak javnost je dočekala i hašku presudu Radovanu Karadžiću koji je osuđen na 40 godina zatvora, dok je tek nekoliko dana kasnije Vojislav Šešelj lider radikala oslobođen

Popis stanovništva

Na unutarnjem političkom planu treba navesti kako su hrvatske stranke izašle i s Travničkom promemorijom kojom su tražile minimalnu i maksimalnu nacionalnu zastupljenost, odnosno rješenje za taj grad slično rješenju u Mostaru. Također, dogovoren je i zajednički nastup u brojnim općinama. S druge strane Federacija na proljeće ponovno ulazi u političku krizu, ovaj put zbog sukoba oko igara na sreću, dok se u RS-u pojačava međusobni sukob vladajućih predvođenih SNSD-om i Saveza za promjene koji kulminira prosvjedima dva bloka u Banja Luci. Zaoštravaju se i odnosi na relaciji RS-Federacija i to zbog metodologije objave rezultata popisa stanovništva (pitanje tko je rezident), a sve to praćeno je stalnim upozorenjima kako će popis propasti te kako BiH ne može dalje na europskom putu bez osnovnih podataka. Na kraju Agencija za statistiku objavljuje rezultate, no RS se povlači tvrdeći kako ne priznajući takvu odluku te kreće s objavom svojih rezultata.

Kriza oko SSP-a i referenduma

Nova politička kriza koja je započela s popisom prelila se i na ljetne mjesece, ali na druge teme poput blokade RS-a oko prilagodbe SSP-a, a nakon toga odgađanjem pisma namjere MMF-u što je učinila Federacija kao kontramjeru potezima RS-a. Međutim, ubrzo se situacija smiruje te RS pristaje na adaptaciju SSP-a, a vrlo brzo Srbi i Bošnjaci postižu dogovor oko mehanizma koordinacije. No, Hrvati se osjećaju izigrano, a posebice zbog najave isključenja županija iz procesa odlučivanja. Nova politička kriza ipak je riješena vraćanjem županija u sustav odlučivanja te se činilo kako će BiH u jesen zakoračiti s novim zamahom.

No, dolazi na red tema referenduma u RS-u oko dana tog entiteta, a što dovodi do velike političke krize koju su neki nazivali i najvećom od Daytona do danas. Padale su teške riječi i optužbe, međunarodna zajednica tražila obustavu referenduma, ali on je na kraju ipak proveden bez sankcija. Na jesen je postalo ponovno jasno kako koalicija na federalnoj razini ne funkcionira, a lokalni izbori i zaoštravanje retorike samo su doveli i do novog skretanja pažnje s procesa ispunjavanja reformi. Izbori su donijeli pobjedu HDZ-a u hrvatskom, SNSD-a u srpskom te SDA-SBB-a u bošnjačkom političkom korpusu, no događa se slučaj Stolac i prekid izbora u tom gradu nakon čega se situacija ponovno zaoštrava. Iako su pokušali smiriti stanje i pozvati na normalizaciju odnosa, predstavnici Hrvatske oštro su napadnuti od strane tobožnjih dušebrižnika iz političkog Sarajeva.

Uhićenja

Jesen donosi i novi val uhićenja pripadnika HVO-a, ovaj put iz Bosanske Posavine, a hrvatski premijer Andreja Plenkovića je naveo kako bi, da su službe znale za uhićenje, drukčije bio planiran sadržaj njegovog posjeta BiH, samo dva dana prije tih uhićenja. Mjesece do kraja godine obilježile su i priča oko navodnih optužnica protiv brojnih pripadnika HVO-a i HV-a zbog čega su posebice reagirale braniteljske udruge pozvavši Hrvatsku na zaštitu dostojanstva Domovinskog rata.

Kraj godine obilježilo je i prihvaćanje apelacije Bože Ljubića kojom je utvrđeno kako se popunjavanje Doma naroda u suprotnosti s konstitutivnošću naroda, čime se otvorio put da legitimni predstavnici konstitutivnih naroda zaista budu koji su od strane tih naroda izabrani. Na vanjskopolitičkom planu pak jesen je donijela prihvaćanje zahtjeva BiH za članstvo u EU, nakon čega je u prosincu stigao i upitnik Europske komisije, a prema svemu sudeći upravo će se oko odgovaranja na ova pitanja najviše govoriti i u prvim mjesecima 2017 godine. Ona sa sobom donosi niz izazova, kako na europskom, tako i na unutarnjem političkom planu, počevši od potrebe oporavka gospodarstva, preko rješavanja krucijalnih pitanja poput izbornog zakona i presude Sejdić-Finci, pa do rješavanja teških pitanja iz Reformske agende.

Piše: Dario Pušić, dogadjaji@dnevni.list.ba