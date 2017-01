Gazda ga opomenuo da s oružjem ne može sjediti u kafiću, a ovaj ga upucao

Velimir Stojanović, vlasnik kafića Art kod Zvornika, zamolio je Vukovića da oružje ostavi napolju i onda se vrati u kafić. Vuković ga pozvao napolje i upucao s tri hica

ZVORNIK – Miroslav Vuković (36) iz Zvornika hicima iz pištolja ranio je u noge vlasnika kafe bara “Art” u Branjevu, Velimira Stojanovića (38), a zatim pobjegao i za njim se traga.

Iz zvornikčog Centra javne sigurnosti, navodeći inicijale, priopćeno je da se sve dogodilo u utorak oko 23.15 sati.

– Ozlijeđeni je prevezen u bolnicu i ukazana mu je pomoć, a za počiniteljem koji je identificiran se traga. Riječ je o M. V. (36) iz Zvornika koji je u bijegu, istakli su u Centru javne sigurnosti Zvornik i dodali da ne mogu da govore više detalja.

Naglasili su da o motivu i okolnostima ovog događaja ne mogu da govore dok se ne pronađe osumnjičeni i završi istraga.

Ranjeni Stojanović je ispričao da se sve dogodilo bez ikakvog povoda ili tuče.

– Utorak navečer kada sam ušao u kafić Miroslav Vuković kojega znam iz viđenja je bio tu. Konobar ili neko drugi mi je rekao da Vuković ima pištolj. Prišao sam mu i kazao da ne može biti u kafiću s oružjem i da izađe i ostavi ga, ispričao je Stojanović.

Prema njegovim riječima Vuković ga je tad poslušao i izašao iz kafića napolje.

– Na izlazu se okrenuo i pozvao da izađem sa njim, pa sam to učinio misleći da hoće da se ispriča. Pretpostavljao sam da ide u vozilo ostaviti oružje, ali se on naglo okrenuo i bez riječi zapucao na mene iz pištolja. Ranio me u noge ispalivši dva hica. Iako ranjen krenuo sam za njim, a on je opet zapucao i pogodio me u nogu blizu kuka. Tad sam ga već bio stigao i oborio u kanal te pao za njim, ispričao je Stojanović i istakao da mu se napadač ipak oteo i pobjegao.

Prema njegovim riječima njega je u bolnicu odvezao neko od gostiju kafića. Istakao je da ne zna zašto je Vuković pucao na njega, jer se s njim nikada nije sukobio i imao problema.

– Poznajem ga samo površno i nismo imali nikakvih problema niti smo se nekad svađali. Dolazio je i ranije u kafić, ali nije bilo problema, rekao je Velimir Stojanović.