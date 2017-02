INTERVJU/ Jozo Ivančević: Država mora u budućnosti zaustaviti izborni inženjering u režiji HDZ-a BiH

Rama i u iduće četiri godine veliko gradilište

Načelnik Prozor-Rame dr. Jozo Ivančević dva je mandata na čelu općine, a u listopadu prošle godine sigurno je uplovio i u treći. Za vrijeme njegova načelnikovanja dosta se toga u Rami pomaklo na bolje, osobito po pitanju infrastrukture. Zabačena naselja dobila su vodovod i ceste, središte grada kanalizaciju, a ove godine Rama će dobiti i dom za starije i nemoćne na Šćitu, mrtvačnicu…

„Planiramo graditi novu zgradu Dječjeg vrtića, prečistač otpadnih voda, sortirnicu otpada, organizirati ćemo i javni prijevoz i imati pravi gradski kolodvor“, najavljuje optimistično Ivančević. U više navrata u vrijeme predizborne kampanje kazao je da mu je Rama ispred svega, da neće dopustiti izvlačenje sredstava iz općine, a upravo to je ponovio i u ovom intervjuu. Kaže da se protiv odljeva mladih Općina bori na razne načine, a jedan od njih je i poticaj od 10 tisuća eura po uposlenom u proizvodnji, ali i 200 tisuća maraka poticaja za poljoprivrednike. I ovom prigodom pozvao je sve zainteresirane za otvaranje proizvodnih pogona u općini Prozor-Rama jer mogu dobiti veliku potporu. Ivančević je u zadnjoj kampanji pisao brojne dopise u kojima je ukazivao na manipulacije s dopisnim glasovanjem u Rami. Kratko se u intervjuu osvrnuo i na taj dio priče.

„Država mora puno bolje kontrolirati izborni proces, jer uzalud i najbolji izborni zakon ako kriminalcima bude dozvoljeno kršenje zakona, lažiranje tuđih potpisa, krađe identiteta, i slične vještine koje su naši politički protivnici dobro uvježbali“, kazao je Ivančević.

Unatoč zdravstvenim poteškoćama, i uzavreloj predizbornoj kampanji koja je iza nas, uvjerljivo ste i na zadnjim izborima zadobili povjerenje birača. Koje biste projekte izdvojili iz prošlog mandata, a koji će tek biti provedeni u Ramu?

– Infrastruktura je osnovni preduvjet za bilo kakav razvoj. Sjetimo se da je do nedavno pitku vodu iz gradskog vodovoda koristilo samo par tisuća stanovnika grada i prigradskih naselja, da su lokalne ceste, a imamo ih oko preko 370 kilometara, bile u lošem stanju, škole su nam prokišnjavale, i slično. To nisu bili uvjeti života dostojni čovjeku u 21. stoljeću. U protekla dva mandata prihvatili smo se posla na izgradnji infrastrukturnih objekata. Urađen je veliki dio vodovoda na području općine. Urađeni su brojni lokalni putovi pa čak i regionalni koje je Županija izostavila. U Prozoru su uređene ulice u užoj gradskoj zoni. Obnovljene su školske zgrade, izgrađene i nove. Započeli smo sa izgradnjom gradske tržnice, gradske mrtvačnice. Izgrađena je i useljena zgrada za socijalno stanovanje. Samo za ilustraciju veličine problematike koja se postavlja pred nas pri poslovima izgradnje grada ističem da smo zadnjih par godina porušili 13 objekata u Prozoru koji su bili smetnja daljoj izgradnji, a to rušenje je iziskivalo puno truda, strpljenja, puno dogovora sa vlasnicima.

Nastavljamo ove godine s nedovršenim projektima i pripremamo nove. Vodovodna mreža se širi na nova naselja, uređivati će se preostali lokalni putovi, dovršiti tržnica i mrtvačnica. Planiramo graditi novu zgradu Dječjeg vrtića, prečistač otpadnih voda, sortirnicu otpada, organizirati ćemo i javni prijevoz i imati pravi gradski kolodvor. Ove godine završavamo i dom za starije i nemoćne na Šćitu. Trebati će dosta novca za te projekte. Planiramo, osim već ranije odobrenog kredita EIB-a i pripadajućih grant sredstava, koristiti sredstva koja očekujemo dobiti kroz nove sudske sporove sa elektroprivrednim poduzećima u Sarajevu i Mostaru. Uz kredit EIB-a dobili smo značajna bespovratna sredstva. Kroz projekte prekogranične suradnje također smo dobili milijunska sredstva iz europskih fondova. Surađivali smo i dobivali sredstva i od UNDP-a, UN-a kroz projekt IFAD, Hilfswerka Austrija, i nekih drugih fondova. I sada imamo kandidiranih projekata europskim fondovima. Dakle, ne čekamo da vrijeme prolazi već se borimo na sve strane za novce kojima onda financiramo lokalne projekte. Istina da za tu borbu treba i hrabrosti i odlučnosti i znanja i poznanstava, ali mi pokazujemo da toga svega imamo.

O kakvim sudskim sporovima se radi kada su u pitanju elektroprivrede?

– Borba je samo pravnim putom i istinom. Uočili smo da elektroprivredna poduzeća isplaćuju manje nego je to propisao zakon. Ponudili smo dogovorno rješavanje, ali su oni to bahato odbili. Zato smo pokrenuli sudske postupke i dokazali da smo u pravu. Dobili smo novce koje smo usmjerili na brojne infrastrukturne radove koji su ovom narodu bili prijeko potrebni. Ali, ni sada elektroprivredna poduzeća ne vrše uplate po zakonskim propisima pa smo pokrenuli i nove sudske procese.

Gospodarstvo na prvo mjesto

Prozor-Ramu, baš kao i druge gradove u FBiH potresa problem odlaska mladih u zemlje EU. Što Vaša općina čini direktno i indirektno da bi mladi i obrazovani ljudi ostali u Rami, odnosno kako potičete zapošljavanje?

– Problem odlaska vidljiv je i ovdje kao i u cijeloj državi i regiji. Lokalna zajednica ne može sama zaustaviti taj proces bez države. No, država ništa ne čini po tom pitanju, BiH je i dalje na najsramnijim mjestima na listama korupcije, teškoće u poslovanju i slično. Mi lokalno činimo velike napore kako bi se uvjeti života poboljšali. Već sam kratko rekao o infrastrukturi kao jednom preduvjetu za civiliziran život i opstanak gdje smo doista popravili stanje u našoj općini.

Dajemo i različite potpore, od rođenja djeteta do ostvarivanja pripravničkog staža za posao, pa i pomoć pri zapošljavanju. U prošloj godini obiteljima je isplaćeno po 500 KM za svako novorođeno dijete. Dajemo potporu od 250 KM pri upisu u prvi razred, osigurali smo stipendije za redovne studente, besplatan prijevoz za sve učenike osnovnih i srednje škole na području općine. Omogućujemo mladima odrađivanje pripravničkog staža nakon završenog fakulteta. U potporu obrazovanju i poboljšanju uvjeta samo za prošlu godinu dali smo oko dva i pol milijuna KM. S takvim pristupom nastavljamo i dalje.

Za zapošljavanje dajemo poticaje do 10 tisuća eura po uposlenom u proizvodnji. I ovom prigodom pozivam sve zainteresirane za otvaranje proizvodnih pogona u općini Prozor-Rama jer mogu dobiti veliku potporu.

Kakva je gospodarska slika Općine? Ima li naznaka za nova ulaganja i nova radna mjesta?

– U svim programima koje pripremamo, i u onim predizbornim ali i u provedbenim, gospodarstvo stavljamo na prvo mjesto. Na žalost, nemamo još uvijek velikih efekata jer nemamo dovoljno zainteresiranih poduzetnika odnosno ulagača. I ovdje bez imalo ustezanja prozivam rukovodstvo države koje nije u stanju uspostaviti političku stabilnost pa tako rastjeruje moguće ulagače. Mi smo do sada, kroz općinski program poticaja za zapošljavanje, potpomogli upošljavanje preko 300 novih uposlenika kod tridesetak poslodavaca. Uglavnom su to mali lokalni poduzetnici i njihovi projekti. Jedan poduzetnik nam je stigao iz Hrvatske, uz našu pomoć organizirao proizvodnju tekstilnih proizvoda. Zapošljava oko 125 radnika, redovno isplaćuje plaće, i, što je veoma važno, priprema se za otvaranje novog pogona u Prozoru i zapošljavanje novih pedesetak radnika, što je za ovu općinu iznimno važno. Stalno tražimo moguće ulagače, pokušavamo dogovoriti otvaranje novih pogona. Bez obzira na nesigurnu državu, vjerujem da ćemo uspjeti još više i na tom polju.

Dajete i potpore za poljoprivredu. Na toj stavci proračuna je 200 tisuća maraka. Koliko takav poticaj daje vjetra u leđa onima koji žele živjeti od svoga i na svome?

– Poljoprivreda je oblast za koju nekako svi tvrde da je važna, ali svi premalo čine da to dokažu. Vidimo da država ima takvu regulativu da je u nju moguće uvesti sve i svašta a izvesti je veoma teško. To najviše pogađa poljoprivrednike. Naša Županija ima puna usta hvale o poljoprivredi, a u zadnjih desetak godina poljoprivrednicima nije dodijelila ništa iz svog proračuna koji je itekako visok, oko 200 milijuna KM godišnje. Znači, svi oni pričaju jedno a rade potpuno suprotno. Tako sve opet pada na općinu jer mi kroz svakodnevne kontakte sa narodom vidimo stvarne probleme i potrebe. Svake godine sačinimo program utroška sredstava poljoprivrede, tako da ponešto novca dobiju proizvođači mlijeka i ostali stočari, dio potpore ide za proizvođače ramskog bijelog luka, dio za ratarsku proizvodnju, voćari koji šire nasade malina, jagoda, šljiva i drugog voća također dobiju potporu. Ove godine planiramo pomoći i pčelarima jer su imali nekoliko loših godina. Subvencioniramo kamate na kredite za razvoj poljoprivrede, organiziramo edukacije i praćenje proizvodnje. Organiziramo i Sajam Dani šljive koji je na raspolaganju poljoprivrednicima. Osim nas, potpore daje i Federalno Ministarstvo. Da i Županija ima razumijevanje za ovu važnu granu gospodarstva, bilo bi sve puno bolje.

Ogromni potencijali

Priroda u Rami nije škrtarila. Brojne ljepote ostavljaju bez daha. Što općina radi u pogledu razvitka turizma?

– S turizmom je situacija slična kao i s poljoprivredom. Svima su puna usta priče o velikim potencijalima, o velikoj važnosti turizma, ali se tome ne pristupa nimalo ozbiljno ni sistematično. Turističke zajednice su centralizirane, rezultat toga jeste da veći gradovi i važnije destinacije imaju goste a manje sredine, kakva je i Rama, osjeti tek mrvice od turističkog kolača. U tijeku je donošenje novog zakona o turističkim zajednicama u Federaciji BiH. Ali, sve to ide sporo i aljkavo. Mi smo odlučili prestati se pouzdavati u više razine, i sada pravimo turistički odjel pri općinskoj Agenciji za lokalni razvoj. Imamo ljepote, imamo potencijale i to ćemo sada bolje koristiti.

Koji su zapravo turistički potencijali Prozora – Rame i jesu li oni dovoljno iskorišteni? Fotografije Ramskog jezera su zadivljujuće.

– Turistički potencijali ove općine su doista veliki. Općinska vlast je značajno doprinijela njihovim vrijednostima. Na Zahumu imamo izgrađenu kuću Dive Grabovčeve, a oko Ramskog jezera smo uredili dio putova za šetnje i odmaranje. Ovo dvoje smo uradili zajedno sa lokalnim stanovništvom iz Rumboka. Kroz sportsko ribolovno društvo smo poradili na afirmiranju Ramskog jezera kao kvalitetnog ribolovnog odredišta, imali već i međunarodna natjecanja. Posebno smo se potrudili oko Veslačkog centra Rama, gdje smo, kroz projekt prekogranične suradnje, ugradili velike vrijednosti i omogućili razvoj veslačkog sporta uz izvrsne uvjete. Također smo, kroz projekt prekogranične suradnje, izgradili stazu Gospe Sinjske kao vrlo vrijedan projekt za hodočasnički turizam. Od ranije su poznate vrijednosti Etnografskog muzeja pri Franjevačkom samostanu Šćit. Dakle, imamo dosta vrijednosti za razvoj turizma, posebno na Ramskom jezeru. Ali, u ovoj državi uvijek ima „ali“. Vodom Ramskog jezera ne upravljaju turistički djelatnici, već oni koji proizvode električnu energiju. Često ljeti, kad je turistička sezona, razina Ramskog jezera naglo opadne i pokvari svaku mogućnost boravka uz jezero. Tada Ramsko jezero ne izgleda baš kao sa razglednice. To obeshrabri one koji planiraju ulagati. Pokušavamo to riješiti kroz vodne dozvole, onako kako je to uspjela Jablanica i Konjic, ali na žalost neuspješno. Tu se dodatno ispriječi i politika, pa ramski članovi HDZ BiH ne podržavaju reguliranje stabilne kote jezera jer žele zaštititi Elektroprivredu, a ne Ramu, što je teško razumjeti, ali tako je to godinama.

Prostor Prozora – Rame bogat je arheološkim nalazištima. Općina će financirati istraživanje na lokalitetu Gradac kod Uzdola. Što možete reći o tome?

– Prostor ove općine je još uvijek arheološki i geološki neistraženo područje. Općina je već pokrenula i financirati će projekt arheoloških istraživanja koja će se izvoditi već s proljeća na lokalitetu Gradac kod Uzdola, Gradina u Donjoj Vasti i još neke lokalitete. Planiramo uključiti i speleologe da istraže pećine i podzemne spilje. Imamo i domaćih stručnjaka koji rade vrijedna geološka istraživanja. I to će biti veliki doprinos turističkoj promociji Prozora – Rame.

Vrh HDZ-a BiH znao je za kriminal

Vratimo se kratko zadnjim lokalnim izborima. Najjača unutarhrvatska bitka dva HDZ-a za načelnika vodila se upravo u Rami. Osobno ste slali dopise o manipulacijama sa glasačkim listićima na brojne adrese ukazujući na izborne krađe, osobito u dopisnom glasovanju. Je li ta priča završena 2. listopada?

– Cijela priča o Rami zapravo je krenula puno ranije. Pojedinci koji su godinama predstavljali Hrvate u vlasti Županije, Federacije i BiH sustavno su iskorištavali Ramu i ramski narod. Mogu slobodno reći da je bila u pitanju dugogodišnja pljačka ramskih vrijednosti i njihovo odnošenje u druge centre. Rama je postajala sve nemoćnija, drugi su se razvijali, pojedinci, a posebno neki iz Rame, postajali sve moćniji, bogatiji, bahatiji. Nositelji svih negativnosti bili su u HDZ-u BiH. Mi smo se okupili oko HDZ 1990 i još prije osam godina zaustavili dalje uništavanje Rame. Na žalost, do tada su već sve ramske tvornice bile nepovratno opustošene, vrijedni strojevi na kojima se brzo magla organizirati proizvodnja rasprodani, poslovni prostori ispražnjeni, ljudi upućeni u beznađe i u snalaženje za goli život. Tada smo zaustavili negativne trendove i polako uvodili nove vrijednosti u ovu općinu. Nismo nastavili sa politikom pognute glave prema jakim poduzećima i institucijama, već smo se odlučili boriti za ovu općinu i za ovaj narod. Izborili smo se za dodatna sredstva ali ne kroz dogovore nego kroz sudske presude kojima je jasno ukazano na nezakonitosti prema općini Prozor – Rama. Tada dolazi do pojačanog interesa onih kojima se počeo sviđati ramski proračun. HDZ BiH je kroz prošli izborni proces pokrenuo sve snage iz svih pravaca kako bi preuzeo vlast u općini Prozor-Rama. Nisu uspjeli jer to nisu ni zaslužili.

Čak se i policija u Republici Hrvatskoj bavila ramskim izborima, te kucala na brojna vrata da izvidi što se događa. Što se konkretno događalo u predizbornom razdoblju u Rami?

– U izbornom procesu za Prozor – Ramu dešavao se pravi organizirani kriminal kod dopisnog glasovanja. Organizirana je kriminalna skupina kojoj su na čelu bili kandidati za politička mjesta. Planirali su prijevarom svojih sugrađana dokopati se vlasti. Nekako su se dokopali više od tisuću tuđih dokumenata i prijavili ih za glasovanje putem pošte iz nekoliko mjesta iz Hrvatske, sve ih rasporedili na sebi poznate adrese, pokupili njihove glasačke listiće, lažirali njihove potpise, lažirali čak i punomoći javnih bilježnika, i tako zloupotrijebili pravo tisuće osoba na glasovanje. Dakle, kriminalno su pokušali doći do više od tisuću glasova.

U svom naumu ta grupa je uspjela djelomice. Dobili su veći broj vijećnika nego što zaslužuju, ali se nisu dočepali funkcije načelnika ove općine, što im je bio glavni cilj. Ali, za svoj kriminal još nisu ničim kažnjeni, iako su pokrenuti neki postupci istrage. Oni koji su to radili nisu bili samostalni. Tvrdim da se sve ovo znalo i pratilo u samom vrhu HDZ BiH i da se vjerojatno ovakav scenarij provodio i u drugim općinama u BiH. Stoga država mora puno bolje kontrolirati izborni proces, jer uzalud i najbolji izborni zakon ako kriminalcima bude dozvoljeno kršenje zakona, lažiranje tuđih potpisa, krađe identiteta, i slične vještine koje su naši politički protivnici dobro uvježbali.

Što biste na koncu poručili Ramljacima na početku još jednog mandata?

– Moja poruka jeste ona koju svakodnevno živim i dokazujem ovom narodu: Prozor – Rama ima budućnost. Na nama u općinskoj vlasti jeste da naše krajeve izgrađujemo i uređujemo, da surađujemo sa svim žiteljima Općine, da gradimo dobre međuljudske odnose i stvaramo uvjete za bolji Prozor i bolju Ramu. Puno smo uradili, ali imamo još uvijek dosta nezavršenih projekata. Zajedničkim radom sve to možemo riješiti. Narod cijeni naše napore, i to ne dokazujem samo rezultatima izbora. Naime, čini mi se da je i sad kod naroda ostalo dobro sjećanje na one načelnike i predsjednike općine koji su dobro radili. Mnogi često iznose uvjerenje kako je pokojni Mile Tomić, jedan od predratnih predsjednika ove općine, prava povijesna osoba jer je puno uradio na tadašnjem razvitku općine. Dakle, narod pamti dobra djela. Siguran sam da će povijest zapamtiti i ovu odlučnost koju smo mi pokazali u borbi za interese Prozora – Rame. Mi naše poruke šaljemo isključivo radom, a ne floskulama i jeftinim poentiranjem. Slatkorječive pričice o trećem entitetu, o kanalu na hrvatskom jeziku, o ugroženosti su davno pročitane. Oni koji ih pričaju u isto vrijeme rješavaju svoje osobne potrebe, imenuju članove nadzornih odbora, postavljaju direktore, upošljavaju rodbinu, jednostavno se brinu o sebi a narodu povremeno puštaju priče i glume velike Hrvate. Ja se takvima ne klanjam i ne cijenim ih.

Zato još jednom naglašavam da Prozor – Rama ima budućnost, pogotovo ako ju budemo stvarali zajedničkim snagama.

Razgovarao: K.Bošnjak, dogadjaji@dnevni-list.ba