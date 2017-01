Država ne zna gdje su joj mladi

Jedini podatak sa kojim bh. vlast raspolaže kada su u pitanju odlasci mladih jeste analiza koju je uradio Institut za razvoj mladih KULT i u kojoj se navodi kako je BiH od 1995. do 2013. napustilo 150 tisuća mladih osoba.

Institucije u Bosni i Hercegovini ne shvaćaju ozbiljno problem nezaposlenosti mladih ljudi, pokazalo je niz izvještaja koje su radili na ovu temu.

Jedno od posljednjih koji je Vijeće ministara BiH napravilo na inzistiranje državne zastupnice Maje Gasal Vražalica puno je kontradiktornih informacija, zastarjelih podataka , pa čak i škrabotina i ručnog preračunavanja.

Zadnji relevantan podatak kada je u pitanju broj mladih u BiH, Vijeće ministara je napravilo 2013. godine, i u njemu se navodi kako BiH ima 773.850 mladih osoba od 15 do 30 godina, a kako zaposlenje u cijeloj državi traži 156 tisuća mladih.

Također navode kako je stopa nezaposlenosti mladih u prošloj godini iznosila 54,3 posto. Gdje radi ostatak mladih, da li studira, il se školuje, nisu precizirali. Nema Vijeće ministara BiH ni podatak o tome koliko mladih je otišlo iz BiH. Jedini podatak sa kojim raspolažu na ovu temu jeste analiza koju je uradio Institut za razvoj mladih KULT i u kojoj se navodi kako je BiH od 1995. do 2013. napustilo 150 tisuća mladih osoba.

Tko su mladi

Vijeće ministara BiH je na inicijativu zastupnice Gasal –Vražalica da se sagleda cjelokupna situacija i poduzmu konkretni koraci po ovom problemu odgovorilo s navođenjem niza projekata koje provode niže razine vlasti, od toga koliko županije izdvajaju za pomoć mladima, do grantova entitetskih vlada i projekata usmjeravanja školaraca koje financiraju pojedina ministarstva.

Tužno u cijeloj priči jeste upravo to što se milijuni maraka kroz proračune potroše na raznorazne projekte, a da konkretnih rezultata nema. Vijeće ministara u svojoj analizi na više desetaka stranica tek je prikačilo dopise koje su im poslale županije, ministarstva i agencije, a da, čini se, nisu ni pročitali što je u njima. Da jesu vidjeli bi da institucije u državi čak ne kvalificiraju na isti način pojam mladih, da je to za jedne osoba od 15 do 24 godine, za druge od 18 do 29 godina, treće od 15 do 35 itd. Ne posjeduje analiza Vijeća ministara ni podatke o stupnju obrazovanja, kao ni podatak da sve više mladih upisuje i završava fakultete, magisterije i doktorate.

Pitanja bez odgovora

U posljednje vrijeme više udruga studenata i mladih osoba s idejama skrenulo je pozornost bh. dužnosnicima kako bi im prioritet trebao biti, ne europski put o kome sanjaju, već ozbiljna analiza stanja nacije, prvenstveno mladih. Prekobrojna administracija koju imamo svakako bi vrlo lako mogla saznati koliko mladih završi srednje škole i fakultete, koliko ih je na zavodima za zapošljavanje, a koliko je davno skinuto sa istih jer im je dosadilo svaki mjesec prijavljivati se, kliko mladih ima ideju i šalje projekte na razne adrese u nadi da će se netko sjetiti i pomoći im da naprave posao sami, koliko je onih koji su već osposobljeni za posao, a koliko onih kojima treba praksa…

Država ne zna ni koliko ljudi radi u struci, kao ni koliko arhitekti i pravnika konobari, ili konobara i metalostrugara obavlja posao pomoćnika ministara. Ovakva država, stava su brojna udruženja mladih uskoro će biti država bh. političara i njihove rodbine koja će raditi po institucijama. Svi ostali, koji imaju putovnicu i znanje potražit će neku bolju državu.

