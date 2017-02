Dodik vjeruje da će njegovi unuci jednog dana živjeti u uniji RS-a i Srbije

BEOGRAD – Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da je stav Republike Srpske po pitanju Kosova ono što o tom pitanju kaže Beograd te naglasio da, u svakom slučaju, Kosovo ostaje ozbiljan problem koji treba vratiti na razinu UN-a i Rezolucije 1244. On je podsjetio da Republika Srpska nije dala suglasnost da BiH prizna Prištinu.

“Bez obzira što neki to priželjkuju, priča o Kosovu nije završena jer nema pun legitimitet, ono nije članica UN-a. Kao Srbin, želim da se Kosovo reintegrira u državu Srbiju i da Beograd ima dominantnu ulogu u rješavanju njegovog statusa“, rekao je Dodik za “Alo“. Govoreći o predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji, kazao je da RS želi jaku i snažnu Srbiju. “Narod će imati svoje kandidate, izabrat će predsjednika i s njim ćemo surađivati“, je kazao je Dodik koji vjeruje da će njegovi unuci jednog dana živjeti u zemlji koja će biti unija Republike Srpske i Srbije.

U osvrtu na stalne optužbe da ruši Daytonski sporazum, predsjednik RS-a je podsjetio da uporno, već deset godina, govori da on taj sporazum podupire. Kako je, pak, istaknuo, njemu je najbitnije očuvati RS. Kazao je i da ga stalni napadi na njega osobno i na RS ne bole koliko boli djelovanje pojedinih ljudi u Beogradu koji su prepuni mržnje prema RS-u.

“To nas daleko više pogađa od bilo koje reakcije Bakira Izetbegovića“, rekao je Dodik ocijenivši da Izetbegoviću, pak, u posljednje vrijeme nije lako jer je u daleko težoj poziciji no prije godinu dana.

“Uzdao se u pobjedu Hillary Clinton, to nije prošlo. Erdogan mu je saveznik, no on nije tako jak kao nekad, vratio se Fikret Abdić, izgubio je lokalne izbore u mjestima širom BiH, a uhvaćen je da koketira s `Muslimanskom braćom`, organizacijom koju SAD žele staviti na listu terorista“, pojasnio je Dodik još jednom upozorivši na opasnost od radikalnog islama u BiH gdje, ako je naveo, postoji 113 grupa vehabija koje povremeno izvode atake i na RS. Ustvrdio je i da u Federaciji BiH postoje centri za obuku u koje policija ne smije ući. “Nemam ništa protiv muslimana, ali ako koriste oružje za vjersku ideologiju, to je veliki problem“, smatra Dodik.