Damir Marjanović o osnivanju nove socijaldemokratske stranke

Pokušao je kao ministar u Vladi Kantona Sarajevo pa je odstupio. Potom se našao među osnivačima Demokratske fronte, ali ni tamo se nije dugo zadržao. Od dana napuštanja DF-a, nikada nisu prestale spekulacije o njegovoj narednoj političkoj destinaciji.

Damir Marjanović je cijenjeni sarajevski profesor, stručnjak u oblasti genetike, a odnedavno i rektor na Burch univerzitetu. Jedan zanimljiv faktor ovdašnjeg javnog života koji je, kako sam kaže, u politici pokušao samo jer je htio nešto nabolje promijeniti u svom gradu i svojoj zemlji.

Nije uspio ili je uspio samo djelimično. Da li je vrijeme za novi, treći pokušaj. Dvadesetak mjeseci ostalo je do novih izbora, tajming idealan za osnivanje stranke. Marjanović i ovaj put kaže – ne. Ali ovaj put uz malo rezerve.

‘‘Imamo kapaciteta”

Kroz Inicijativu grupe građana Socijaldemokrati, profesor Marjanović s grupom idejom povezanih lijevo orijentiranih istomišljenika, mjesecima promoviše ideju ujedinjenja ljevice u BiH. Kako priča, Inicijativa koju predvodi je pokret – ne stranka ostavljajući prostora za promjenu. Kapaciteta, kaže, ima dovoljno.

”To je pokret koji okuplja ljude različitih profesija, političkoga iskustva, ali istih ideoloških uvjerenja. Duboko svjesni da su ideje socijaldemokratije i svega dobroga što nosi lijevi spektar političkoga djelovanja značajno ugrožene i uglavnom napuštene od postojećih političkih predstavnika nominalne lijevice u BiH, bez obzira na to iz kojeg dijela naše zemlje dolazili, ovaj pokret je odlučio da aktivira svoje djelovanje i na taj način doprinese reanimaciji i ponovnom vraćanje osnovnih vrijednosti moderne socijaldemokratije u političko okruženje BiH. Naredne godine pred nama su presudne za opstanak države, i potpuno smo ubjeđeni da nacionalne i desničarske politike nemaju intenciju da promijene stanje nabolje, te da će njihovo djelovanje neminovno da dovede do daljeg urušavanja naše domovine. Stoga smo osjetili potrebu da okupimo sve “lijevo” što je spremno za pozitivno djelovanje u BiH. Znam da vas, ali još i više pojedine političke elite sa obje strane centra zanima da li je ovo neka nova stranka. Pa da vam i odgovorim, ne, mi nismo stranka. Mi smo politički pokret koji svojo energijom, idejama i djelovanjem daleko prevazi okvire “još jedne stranke”. Štaviše, nadamo se da nikada nećemo morati djelovati na taj način na ovoj političkoj sceni te da će nominalni politički “lideri” ljevice konačno početi raditi svoj posao za dobrobit ideje i države, a ne samo za pozicije na izbornim listama. Dakle, nadamo se da nikada nećemo morati djelovati kao stranka, ali ako nas pitate imamo li kapaciteta i za takvo djelovanje, odgovor je da ga imamo i za to, ali i za mnogo veće izazove”, navodi Marjanović u razgovoru za N1.

Jedan od pokretača ”Socijaldemokrata” je Tarik Kapetanović. I on u razgovoru za N1 kaže da ideja nije da se formira stranka već da se predanim radom, pokušaju otkriti zaboravljeni principi iskrene socijaldemokratije.

On dodaje da je cilj okupiti sve ljevičare koji ”žive koncept socijaldemokratije”, ma koliko apolitični bili.

”IgG Socijaldemokrati jeste pokret kojeg su osnovali dobri i mudri ljudi koji zaista žive koncept socijaldemokratije. Pokret je osnovan kako bi se intenzivno progovaralo o pojmu socijaldemokratije i političkom djelovanju lijeve ideje u bosanskohercegovačkom društvu. Kao takav, pokret ne predstavlja niti će ikada predstavljati građanima dobro poznat koncept stranke koji je utemeljen na našim prostorima već više od dvije decenije. Zbog toga otvoreno kažem da je IgG Socijaldemokrati ideja ali i pokret koji oko sebe okuplja sve više apolitičnih, ali i politički osviještenih ljudi koji sebe pronalaze u ovom konceptu. IgG Socijaldemokrati okupljaju ljude različitih struka, ali usmjerava pažnju i na ljude koji se bave političkim naukama kao primarnim poslom što je pozitivna novost kada govorimo o idejama koje imaju formu pokreta čiji je primarni cilj djelovanje u jednom društvu. IgG Socijaldemokrati zbog toga kao pokret tek treba da preuzme oblik koji će ga pripremiti za dalje djelovanje. Ljudima koji su okupljeni oko ovog pokreta je bitna ideja socijaldemokratije, a pod budnim okom drže sva geopolitička dešavanja u svijetu, ali i lokalna politička tektonska pomjeranja koja su neizostavni dio našeg fokusiranja”, ističe Kapetanović.

Mario Vukasović i Neira Dizdarević nedavno su napustili Klub Demokratske fronte (DF) u Skupštini Kantona Sarajevo. Vukasović za N1 otkriva da ga privlači ideja IgG Socijaldemokrata koju apslutno prihvata i podržava.

I Vukasoviću interesantna ideja povratka ”korijenika socijaldemokratije”

On kaže da će u naredne dvije godine biti dio ove grupe ljude sa ”čestitim namjerama” na konačnom putu ka, kako naglašava, drugačijoj i pravednijoj politici.

”Pa prvenstveno je to pokret koji ima za cilj okupljanje iskrenih socijaldemokrata i vraćanje korijenima socijaldemokratije. Socijaldemokrati IGG nisu politička stranka, a ja sam u ovoj priči od osnivanja ovog udruženja. Ovo je organizacija koja okuplja sve ljevičare bez obzira na strnačku pripadnost, ali sa iskrenim i čestitim namjerama da se radi na jačanju ljevice i vraćanja povjerenja ljudi u ljevičarske stranke. Kolegica Neira Dizdarević i ja ćemo u naredne dvije godine raditi uz stručnu podršku članova ovog udruženja i zasigurno da ćemo sa stručnim ljudima koji su sada uz nas pokazati da se drugačija i pravednija politika može i mora provoditi”, govori Vukasović za N1.

Podsjećamo, lavinu spekulacija i nepotvrđenih kombinacija pokrenula je jučerašnja potvrda informacije o osnivanju Bloka za Evropu kojeg će činiti nezavisni načelnici i gradonačelnici – pobjednici oktobarskih izbora. Tamo se, kako ste ranije mogli čitati na N1, nalaze Fuad Kasumović (gradonačelnik Zenice), Amra Babić (načelnica Visokog), Muhamed Ramović (načelnik Goražda), Ibrahim Hadžibajrić (načelnik Općine Stari grad Sarajevo), Zlatko Hujić (načelnik Bosanskog Petrovca), Sead Džafić (načelnik Kalesije), Zikrija Duraković (načelnik Bužima).

Početkom godine u Trebinju je osnovana stranka Snaga Hercegovine, a tek vrijeme će pokazati hoće li Marjanović i ljudi kojim je okružen, svoj pokret zaokružiti kao stranačku priču. Kako se to ovdje običava reći – sve opcije su otvorene.

N1