Zar je pravedno da samo dio mog, hrvatskog naroda u BiH, pa makar bio i većinski na malom prostoru BiH, samo za sebe uzme svu vlast koja pripada cijelom hrvatskom korpusu?

Biskupi Biskupske konferencije BiH su u Otvorenom pismu potpisnicima i svjedocima Daytonskog sporazuma iz prosinca 1995. jasno tražili da se etnička čišćenja na području BiH ne ozakoni već ispravi i da se svi prognani mogu vratiti u svoje domove uz puno osiguranje jednakih prava na svoj ljudski, nacionalni i vjerski identitet.

Također su zapitali tko može biti ovlašten potpisati sporazum po kojem se prostori većinskog stanovništva bosanske Posavine prepuštaju vlasti manjinskog stanovništva. Moje pitanje, a vjerujem da nije samo moje, jest tko je ovlašten potpisati da najveći dio BiH ne pripada i hrvatskom narodu. Zar je pravedno da samo dio mog, hrvatskog naroda u BiH, pa makar bio i većinski na malom prostoru BiH, samo za sebe uzme svu vlast koja pripada cijelom hrvatskom korpusu? Zar taj dio mog hrvatskog naroda može zatvoriti oči pred činjenicom progona stotina tisuća njihovih sunarodnjaka, ali i drugih ljudi s njihovih ognjišta? Zar to može biti dobro i zar to može biti blagoslov za narod? Sve to vrijedi, u različitoj mjeri, i za druga dva naroda u BiH i za sve građane ove zemlje. Ja ne želim, a vjerujem da je to stav većine ne samo hrvatskog naroda u BiH, da moj ili bilo koji drugi narod ili bilo koji čovjek bude nepravedan prema drugom narodu ili drugom čovjeku ili da uzme samo za sebe ono što pripada i drugome. Pravda je temelj mira, a sebeljublje nikad nije vodilo dobru na bilo kojoj razini. Crkva se ne odriče ni jednog dijela BiH. Duboko sam uvjeren da je to dobar smjer hrvatskim predstavnicima vlasti koji u većini godinama ne poduzimaju gotovo ništa ne ispravljanju nepravdi prema Hrvatima ni u RS, ali ni u velikom dijelu FBiH. Zar ne bi bilo za očekivati da se npr. na nedavnom susretu predstavnika dviju najjačih stranaka u hrvatskom i srpskom narodu u BiH razgovara ponajprije o stanju Hrvata u RS-u i o stanju Srba u FBiH te o povratku tolikog broja prognanih ljudi, pita glavni tajnik Biskupske konferencije BiH Ivo Tomašević.