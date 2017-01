Čović šuti, jer šuti i Hrvatska

Smatram da je politika Hrvatske prema BiH dominantno izražena politikom HDZ-a. Ponašanje Hrvatske se može ocijeniti prema onom što govori i kako postupa Dragan Čović u BiH. Čović šuti po pitanju sankcija Miloradu Dodiku jer šuti i Hrvatska, koja čeka odluku EU-a. Hrvatska nema jasnih i definiranih politika temeljem kojih bi se formirali permanentni odnosi i timovi koji bi te odnose regulirali. Kako se priča o opciji trećeg entiteta sve češće čuje iz određenih političkih krugova, uvijek postoji ta ideja u dijelu hrvatskih političkih krugova, a posebno u dijaspori. To je jedna trajna ideja koja nikada nije napuštena i uvijek se s različitim intenzitetom radi iz nekih krugova. Crkva bi, kada bi se desio treći entitet, koji je nemoguć u ovom vremenu, ostala s trećinom Hrvata izvan tog entiteta. Dio te Crkve nikad na to ne bi pristao. O toj ideji se raspravljalo u ratu, kod nekih međunarodnih faktora je bila u optjecaju, ali povratkom izbjeglica i Daytonskim ugovorom to pitanje je izvan svake realnosti, stav je Hasana Muratovića, bivši veleposlanika BiH u Hrvatskoj