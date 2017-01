Cijela mirovina za struju

Kako je potvrdila glasnogovornica JP Elektroprivreda HZ HB, Marija Buntić, potrošnja električne energije povećana je za 8 posto, ako se izvrši usporedba na isto razdoblje prošlih godina. Veća je bila samo 2012., kada je Mostar bio zavaljen u snijegu, i to za 1.3 posto

Oštra zima i dvoznamenkasti minusi koji su poharali Bosnu i Hercegovinu dodatno će opteretiti skromne proračune i onako preopterećenih kućanstava. Zbog pucanja cijevi i vodomjera brojna kućanstva su morala izdvojiti sredstva za popravak vodomjera i cijevi od vodomjera do kuće, kupovali su se i dodatni metri drva, o čemu smo posebno pisali, a posebna su priča računi za električnu energiju.

Građani u strahu

Mnogi sa strahom iščekuju račun za električnu energiju za siječanj, pogotovo jer su i oni za prosinac pozamašni, posebno u onim kućanstvima koja se griju na električnu energiju. Na društvenim mrežama o računima za struju se razglaba do u tančine, a tristotinjak maraka je iznos koji će platiti za siječanj kućanstva koja se griju klima uređajima, grijalicama, TA pećima… Kućanstva koja se griju na drva platiti će također par metara drva više, a kupovale su se i dodatne vreće peleta. Zubi koje je pokazala oštra zima zagristi će novčanike građana. U konačnoj računici, stotinu po stotinu, ionako siromašni siječanj će iz džepova siromašnih građana izbiti barem tristotinjak maraka više nego li su planirali potrošiti. Ovaj problem posebno je izražen u Hercegovini, jer su gradovi i općine bez gradskog grijanja i zimi se građani za grijanje snalaze sami. To je pak ove godine značilo i sumanutu potragu za peletom, drvima…

Odgoda plaćanja

Kako je potvrdila glasnogovornica JP Elektroprivreda HZ HB, Marija Buntić, potrošnja električne energije povećana je za 8 posto, ako se izvrši usporedba na isto razdoblje prošlih godina. Veća je bila samo 2012., kada je Mostar bio zavaljen u snijegu, i to za 1.3 posto. Veća potrošnja znači i veće račune, ali iz Elektroprivrede poručuju da imaju razumijevanja za najosjetljivije kategorije i skupine s nižim primanjima. Dospijeće računa je petnaestak dana, no u postupak isključenja se ide tek nakon 3 neplaćena računa. No, makar i s odgodom, računi se moraju platiti, a ponegdje će samo „struja“ u siječnju iznositi kao minimalna mirovina u Federaciji.

