Borba protiv radikalnih selefija u BiH i “Internet-muftija”

BEČ – Austrijski list Der Standard svoj članak o selefijama i islamizmu u BiH počinje pričom o Domu mladih u Sarajevu.

Pojašnjavajući da je Dom mladih, “izgrađen 1969. u funkcionalnom betonu i staklu”, nekoć bio institucija koja je trebala oslikavati zalaganje za mlade u bivšoj Jugoslaviji, list navodi da pak, pola stoljeća kasnije, tamo ne nastupaju rock bendovi, već selefije.“

Muškarac s kudravom bradom je ispunio dvoranu. Tu se više ne uči ravnopravnosti građana i spolova – muškarci i žene ovdje sada striktno moraju sjediti odvojeno. Slušaju pobožno govor propovjednika, bez postavljanja ijednog pitanja. Almir Kapić govori o ‘lijepoj tradiciji Islama’ koja je posve drukčija no život u Francuskoj. Njegove namjere nisu duhovne, već političko-društvene naravi. Zapad ‘nas’ želi prisiliti na to da brak istospolnih ljudi bude dozvoljen, huška Kapić. Zapad je protiv Islama, zato što je Islam izašao van – iz džamija, kaže Kapić i upućuje na prijeteću ‘kaznu’ ukoliko se narod udalji od vjere.“, piše Der Standard te dodaje da je Kapićeva publika uglavnom srednji sloj, mlada i konzervativna, podsjećajući da su u BiH nacionalističke i religijsko-političke ideologije lako pronašle svoj put do društva u ideološkom vakuumu, koji je nastao raspadom Jugoslavije.

“U jednoj državi koja svojim građanima nudi tako malo zajedničkih mogućnosti pronalaženja identiteta, religijsko-politički pokreti usto mogu dodatno doprinijeti daljnjem raskolu društva. Islamska zajednica (IZ) u BiH se distancira od propovjednika poput Kapića i selefija. Ona je u proteklih mjeseci nastojala da integrira 64 zajednice, koje se nalaze izvan njezinih struktura. A reisu-l-ulema Husein Kavazović je čak od države zatražio da zatvori sve zajednice izvan Islamske zajednice BiH“, podsjeća austrijski list.

Ovaj medij ujedno prenosi i procjenu politologa Vlade Azinovića, koji navodi da mnogi propovjednici prolaze obuku u zemljama Perzijskog zaljeva.

“Zatim ih se šalje nazad u BiH kako bi misionirali, često bez priznavanja posebnih kulturoloških karakteristika Islama u BiH“, pojašnjava Azinović te ističe da nisu sve selefije spremne na nasilje.

“Oni koji su najviše spremni na nasilje se uopće ne nalaze u BiH, već uglavnom djeluju iz EU-a. IZ BiH praktično nema utjecaja na njih“, kaže Azinović.

Islamska zajednica u BiH pokrenula je inicijativu protiv ekstremizma, piše Standard pojašnjavajući da se pritom radi o kampovima za mlade koji su organizirani uz pomoć Norveške, a u okviru kojih je 30 imama prošlo kroz “preventivne treninge”, kojima se želi djelovati protiv tzv. “Internet-muftija” i njihovih poruka.

Der Standard se u članku također osvrće na sve veću prisutnost Arapa u BiH, napominjući rastući utjecaj zemalja Perzijskog zaljeva u BiH, koji mnogim Bosancima i Hercegovcima zadaje brige. List iznosi i podatak da su do lipnja 2016. investicije zemalja Perzijskog zaljeva i Turske činile čak 39% svih investicija u BiH. Osim toga, BiH je mnogim Arapima omiljena destinacija za odmor. O nekima od njih se brinu lokalne bh. vehabije.

“Turizam mnogim selefijskim obiteljima donosi značajan izvor prihoda“, kaže Azinović upućujući ujedno da taj novac prolazi pored regularnog bankovnog sustava jer se tu ‘ne ubiru porezi’.

“Stoga je plauzibilno da novac prati i određeni ideološki utjecaj“, smatra Azinović dijeleći tako strahove mnogih Bosanaca i Hercegovaca.