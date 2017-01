BiH i dalje ide puževim koracima u borbi protiv korupcije

Unatoč donošenju Strategija za borbu protiv korupcije kao i Akcijskog plana, konkretni rezultati i dalje su skromni, a posebice zbog nedovršenog institucionalnog okvir za borbu protiv korupcije, kao i nepostojanja političke volje

SARAJEVO – Jedna od ključnih stavki Reformske agende na kojoj će se testirati spremnost BiH da nastavi snažnijim koracima ka europskim integracijama je dio koji se odnosi na vladavinu prava te borbu protiv korupcije.

Međutim, dosadašnje iskustvo pokazuje kako većeg napretka u ovoj oblasti nije bilo, a o tomu svjedoči i najnovije Izvješće Transparency Internationala o indeksu percepcije korupcije prema kojem je BiH u 2016. godini bila je na 83. mjestu od ukupno 176 zemalja.

Kada je u pitanju područje zapadnog Balkana BiH se nalazi na petom mjestu, a bolje od nas su Albanija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska. Čak što više, usporedba s 2015. godinom pokazuje još lošije stanje budući je BiH te godine bila na 76. mjestu. Istodobno kada je u pitanju ocjena na skali od 0 do 100, gdje nula predstavlja najvišu razinu percipirane korupcije, a 100 najnižu BiH je dobila ocjenu 39, međutim, u 2012. i 2013. godini imala je bolju ocjenu (42), baš kao i 2015. godine kada je zabilježena ocjena 38. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora TI BiH ovim brojkama nije iznenađen budući je nepostojanje napretka odraz odsustva napretka u bilo kojem reformskom procesu. Stoga je jasno naglasio kako bez pozitivnih koraka u smislu borbe protiv korupcije neće biti ni napretka u drugim oblastima, a posebice u kontekstu ekonomskog oporavka i privlačenja investicija.

Začarani krug

Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Kluba SDS-a u Zastupničkom domu Parlamenta BiH kao i predsjedavajuća Povjerenstva za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kazala je u razgovoru za naš list kako je ključ problema u istražnim organima, odnosno u pravosudnom sustavu BIH, odnosno dok se naše pravosuđe ne uhvati u koštac s korupcijskim aferama i dok god se korupcijske afere čuvaju u ladicama mi ćemo biti sve gori i gori. A situacija je iz godine u godine sve gora i gora zato što su u opticaju sve krupnije afere, odnosno sve veće pljačke proračunskog novca.

Ističe kako je teško očekivati iskrenu namjeru i od političara koji su i same u klupku kriminala i korupcije. Zato navodi kako je najavljena sjednica Parlamentarne skupštine BiH na kojoj će biti tema stanje u pravosuđu prilika da se stvari pomjere s mrtve točke te da se vidi kako urediti čitav jedan sustav.

-Ovdje imate spregu između korumpiranih nositelja pravosudnih funkcija i korumpiranih političara i to se vrti u začaranom krugu, navela je ona. Kaže kako će tako ostati sve dok se ova sprega ne raščisti.

-Ja tvrdim da su većina u pravosudnom sustavu i politici pošteni ljudi i sve dok ta strana ne prevagne mi ćemo tonuti sve više, naglasila je Pandurević.

Što je obveza?

Inače, vlasti naše zemlje na svim razinama obvezali su se kroz Reformsku agendu da će osnaživati vladavinu prava koja mora biti izgrađena na osnovama konkretnog napretka u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije. Sve operativne i institucionalne aktivnosti će imati za cilj da osiguraju građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini sigurnije okruženje bez korupcije. U isto vrijeme, vlasti na svim razinama u BiH će povećati svoje zalaganje da se povrati povjerenje građana u institucije odgovorne za vladavinu prava, razvojem kapaciteta, odgovornosti, profesionalizma i integriteta. Također se kroz Agendu navodi i kako se pored usvajanja strategija za borbu protiv korupcije trebaju uspostaviti učinkovite strukture za prevenciju i nadzor u skladu s relevantnim međunarodnim standardima i poštujući ustavne nadležnosti i usvojene dokumente na svim razinama vlasti.

Same institucije vladavine prava će se pridržavati najviših standarda integriteta, dok će adekvatne mjere integriteta biti uspostavljene na svim razinama vlasti kako bi se osiguralo onemogućavanje korupcije i sankcije efikasno primijenile. Borba protiv ozbiljnog kriminala i korupcije, pored učinkovitije istrage, krivičnog gonjenja i osude će također biti zasnovana na čvršćim pravnim i institucionalnim okvirima koji reguliraju oduzimanja imovine, pranja novca i povrat na svim nivoima vlasti u BiH. Dakle, pogledajmo što je to BiH uradila do sada.

Što je urađeno?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. sjednici održanoj 7. 5. 2015. godine usvojilo je Strategiju za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. Nedavno je

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, uz financijsku potporu Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), organizirala prezentaciju „Prvog izvješća monitoringa provedbe Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.“

Od ukupno 226 planiranih aktivnosti, koliko je predviđeno Strategijom za borbu protiv korupcije 2015-2019., odnosno pratećim Akcijskim planom, 98 aktivnosti trebalo je biti realizirano u prvoj godini od usvajanja ovih dokumenata. Od tog broja, 26 aktivnosti u potpunosti je provedeno, odnosno okončano u planiranom roku, dok je 69 aktivnosti u tijeku realizacije.

Tri planirane aktivnosti, od kojih je za jednu bila predviđena provedba u prvoj godini od usvajanja Strategije, a za druge dvije kontinuirano, nisu provedene, odnosno njihova realizacija još nije započela. Ipak, pohvalno je što je ovo prvi put da je mjerodavna antikorupcijska agencija u BiH uradila monitoring vlastitim snagama, analitičkim kapacitetima i kroz suradnju s institucijama sa svih razina vlasti u BiH.

Ravnatelj Agencije Hasim Šabotić pritom je naveo kako je najviše provedenih mjera ostvareno u prvom stubu koji je posvećen Određivanju tijela za sprječavanje korupcije na svim razinama vlasti uz razvijanje međusobne suradnje i koordinacije. Međutim, upozorio je kako je najmanji stupanj učinkovitosti u stubu pet koji je posvećen „Uspostavi učinkovitih mehanizama za koordinaciju borbe protiv korupcije, te praćenju i evaluaciji provedbe strategija“, gdje je samo jedna aktivnost potpuno provedena, dok su četiri aktivnosti u tijeku realizacije.

U Monitoringu provedbe Strategije za prvu godinu identificirano je nekoliko prepreka i to nedovršen institucionalni okvir za borbu protiv korupcije, nedovršen strateški okvir borbe protiv korupcije, te nedostatak financijskih i drugih resursa za adekvatno suprotstavljanje ovoj pošasti, ali i nedovoljna kompetentnost i osposobljenost subjekata provedbe Strategije i Akcijskog plana. Prema svemu sudeći unatoč određenim koracima koje je BiH napravila u smjeru jačanje borbe protiv korupcije i uspostave koordinacije između različitih razina vlasti oni su i dalje nedovoljni da bi mogli govoriti o učinkovitom mehanizmu koji će se uhvatiti u koštac s ovim problemom.

Prosljeđivanje tužiteljstvima

U procesu borbe protiv korupcije pak Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH ima jednu od ključnih uloga. Nedavno je obznanjeno kako je navedena institucija u 2016. godini proslijedila nadležnim tužiteljstvima oko 95 prijava o korupciji. Među prijavama najbrojnije su one koje se odnose na zapošljavanje, a problema ima i u zdravstvu. Istodobno, u izvješćima je istaknuto kako je korupcija zastupljena i kod policijskih i državnih službenika.

Gdje su najbrojnije prijave

Izvješće Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, a u kojem se između ostalog, donosi i pregled prijava koje su u tijeku 2015. godine došle na adresu ove institucije, pokazuje kako su na prvom mjestu po broju prijava javna poduzeća, dok je najmanje prijava otišlo na inspekcijske organe i porezne uprave.

