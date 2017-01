Bakir Izetbegović: Da me nema ovakvog ne bi bilo dobro u BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović gostujući u Dnevniku Face TV-a kazao je kako je procijenio da mora češće “bistriti politiku” u medijima i da ono što vidi “ne odgovara istini”, govoreći o radu vlade i stranke koju predvodi, prenosi klix.ba

“Općenito se prikazuje depresivna slika, nedovoljno se afirmiraju uspjesi i pomaci naprijed, zastoji se preuveličavaju, a situacije karikiraju”, naveo je poručivši da ga se proziva zbog davanja obećanja o “100.000 radnih mjesta”, a da je već “izvršeno 30 posto” tog obećanja. “Treba protrljati naočale pa pogledati neke pozitivne stvari”, naveo je Izetbegović.

Politička borba sa Dodikom

Na konstataciju da ljudi očekuju opipljivije promjene, kazao je: “Mi se politički borimo sa Dodikom koji je rekao da mu je cilj secesija RS. Vidite kako se to završilo za njega, završio je na crnoj listi, pred Tužilaštvom BiH, a onda jedna njegova riječ presudi da mu ljudi vjeruju. To je kao šahovska partija koju mi koji branimo ovu igru igramo protiv njega i zahvaljujući našoj situaciji izveden je na ovu situaciju. Da nije bilo moje apelacije, to se ne bi dogodilo”, kazao je naglasivši kako je njegova najvažnija apelacija ona kojom je spašeno 900.000 državljanstava, cijela dijaspora. “Treba gledati rezultat. Politički i ekonomski analitičari, novinari, intelektualci su pomalo depresivni i vrlo lako svojim predstavnicima nađu manu. BiH se pomakla na evropskom putu. Ja ne mogu biti i političar i analitičar, ne mogu da prelazim iz jedne u drugu ulogu, ja moram da prenesem rezultat”, dodao je. Vjeruje da će se Dodik promijeniti i ne samo zato što su “primanja radnika i penzionera u RS 20 posto niža nego u FBiH” i što je zaustavljen aranžman sa MMF-om. “Bolja politika sa jasnim rezultatom vodi se sa ove strane koju ja predstavljam, a to se u javnosti manje predstavlja”, ponovio je svoje uvjerenje Izetbegović.

Najvažniji rezultati koje priznaje EU

Govoreći o svojoj izjavi koju je dao nakon što su SAD stavile Dodika na “crnu listu”, ponovio je da je to šamar cijeloj zemlji i da ako šuti Dodiku, pitaju ga što mu ne odgovara, a kad mu odgovori optužuju ga da mu na taj način podiže ugled.

“Nije se rodio ko je narodu ugodio. Meni je bitno da imam rezultat koji priznaju Brisel i EU. Žao mi je što se ovdje to ne priznaje i ako balkanski političari koji prijete da će nekom slomiti prste to zamagljuju”, poručio je. “Neka ostane da sam bolje radio nego što sam pričao. Ja nisam elokventan političar, ali sam efikasan. Desetine lapsusa sam napravio, ali nisam napravio teške političke greške”.

Izetbegović je ponovio da ne treba zavađati narode u BiH i da je osnova njegove politike stabilnost, sigurnost, pomirenje ljudi, relaksacija, ekonomski napredak, evropski napredak, vladavina prava, sve ono što znači evropski put za BiH, a o čemu se svakog dana pregovara.

“Moj put je popravljanje stanja, a to je realna politika u ovakvom odnosu snaga dok ne sazrijemo za neku bolju konstalaciju unutar BiH”, poručio je dodavši da se “svakim danom u BiH bolje živi” i da vjeruje u reforme te istakavši: “Da me nema takvog ne bi bilo dobro u BiH. Ja sam dobronamjeran, igram ulogu onoga ko okuplja. U principu stvari idu onako kako ih zacrtam”.

Od “trećeg” ništa

Uvjeren je da “Bošnjaci trebaju voditi bosansku integracijsku politiku”, a na komentare svog kolege u Predsjedništvu BiH Dragana Čovića o trećem entitetu je odgovorio: “Od trećeg entiteta nema ništa. Hrvatima najmanje odgovara destabilizacija BiH. Njima se to ne isplati jer je pola hrvatskog korpusa izmiješano sa Bošnjacima. Ne isplati im se destabilizirati ekonomski poredak jer 80 posto njihovih proizvoda kupuju Bošnjaci”.

Dodao je da se uzda u odgovornost hrvatskog naroda, a o Čoviću je kazao: “Čović se ponaša kako hoće, ja mu nisam šef, ne mogu mu narediti”.

Sačuvati koaliciju sa Radončićem

Govoreći o lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću kazao je: “Mi ga pozivamo i očekujemo da se na iskren način sa nama suprotstavi destabilizaciji prilika u ovoj zemlji. Do lokalnih izbora i poslije njih smo imali dobru saradnju sa SBB-om, ali poslije su krenuli napisi u Avazu”.

Pozvao ga da ne bude “pozicija i opozicija u isto vrijeme” i kazao kako će pokušati sačuvati koaliciju.

“Mislim da je jedan od odgovora što ima problem sa sudskim procesom, što sluša kojekakve dušebrižnike, kao i to što SBB nije prošao dobro na lokalnim izborima”, smatra on. Negirao je da ima bilo kakvu ulogu u “pakovanju Radončiću”.

Sebija se ne petlja u moj posao

Negirao je da njegova supruga Sebija, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, ima političke ambicije i da utječe na političke odluke koje on donosi.

“Dođu te priče do nas. Sebija se u klinici trudi da uvede red, disciplinu, da se pacijent poštuje, da ne čeka, da doktori ne sjede na dvije stolice, da nemaju u isto vrijeme privatnu kliniku, da se vrati dug. Tamo prođe hiljade pacijenata. Ne petlja se u moj posao i nema govora da ni na koji način utiče na političke stvari. Stotine budalaština ova čaršija proizvede. Sebija je energična, sposobna žena, uradila je dobar posao za ljude i u Općoj bolnici, prije toga je bila jako dobar operater, profesor, ginekolog, jedan od najobjavljivanijih autora u BiH. Sebija je korektna žena iz patrijarhalne kuće koja dobro zna šta sa mnom uopšte može početi pričati. O kadrovima i politici skoro nikad ništa. To pričaju u čaršiji oni koji imaju vremena za to, a nema nikakvog utemeljenja”, kazao je Izetbegović.

Priznao je i da ne zna previše o poslu koji ona radi niti ona o njegovom poslu, a na pitanje o nedostatku pojedinih lijekova, kao što su citostatici, je poručio: “Nema citostatika. Ne nabavlja ih KCUS. Da ih Sebija nabavlja, bilo bi ih”.

Smatra da ljudi uvijek traže mane, a ne gledaju suštinu posla.

“Ona je prvi ljekar u savjetu SDA, podrazumijevalo se da će preuzeti odgovornost da spasi Klinički centar. Narod ipak prepoznaje. Tako će biti i sa ovim što ona radi. S vremenom će pacijenti biti zadovoljni i to će se prepoznati”, optimističan je Izetbegović.

Izvor: klix.ba