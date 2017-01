Amerika ima dugme ako Dodik pretjera

Amerika ima svoju politiku i predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku je rekla što očekuje od njega. On se koprca od toga i može biti uklonjen s vlasti, što mu je visoki predstavnik i najavio. Bit će uklonjen ako Amerika to pritisne. Amerika ima dugme na koje može reagirati ako Dodik pretjera, a Dodik je sigurno shvatio te poruke.

Na kraju sage, bit će jasno hoće li Dodik otići u Washington ili ne. Što se tiče tvrdnje da se Dodik želi približiti američkoj administraciji, ponavljajući da će bošnjački faktor postati nebitan i slično, on to dugo vremena pokušava i imao je limitiran uspjeh. RS ima svoj Ured i plaća mnogo novca lobistima za takvu uslugu. Dodik je bliži republikancima, a te kontakte otvorio je za vrijeme Bushove vladavine, dok mu za vrijeme Clintona nije bilo toliko stalo do toga.

Clintonova administracija izmislila je Dodika, pogurala ga, inaugurirala u premijera RS-a, iako je tada imao samo dva zastupnika u NSRS. Dodik se nije pokazao zahvalnim sugovornikom i nije ispunio očekivanja Amerike. Nakon svih ovih godina, mislim da Dodik Americi duguje mnogo, iako to on ne želi priznati.

Iako Dodik ulaže mnogo novca i nastoji imati dobre odnose s novom administracijom SAD-a, smatram da mu to neće uroditi plodom. Akcije kojima je on sklon u suprotnosti su s američkom politikom u BiH. Ne vidim da će Amerika ikada prihvatiti osnovne stavove koje Dodik zagovara, kaže Mirza Hajrić, stručnjak za vanjsku politiku.